普亭：削減軍事支出 竭力化解國際爭端

2018-03-19 23:02 中央社 莫斯科19日綜合外電報導



俄羅斯總統普亭贏得連任。美聯社 分享 facebook 俄羅斯總統普亭繼昨天壓倒性勝選後，今天表示俄國將削減軍事開支，不樂見新的軍備競賽發生，並將在捍衛俄國利益的同時，竭力化解與他國間的分歧。

法新社報導，普亭（Vladimir Putin）會晤其他總統候選人時說：「我們計畫在今年和明年減少國防支出，但這不會導致俄國防衛能力下降。」

路透社報導，普亭也說俄國希望與國際夥伴進行建設性對話，但必須互惠，並尊重俄國。

他說：「我們會竭盡全力，以政治與外交手段化解與（國際）夥伴間的爭端，但不是一切都指望我們，這點不言而喻。就像愛情，雙方都需要有所參與，不然愛就不會存在。」