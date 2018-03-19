親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
俄羅斯總統大選
國際焦點
世界萬象
奇聞不要看
全球財經
美國新聞
轉角國際

可月月躺著賺利息 用這招又不怕錢被綁死

船長要求游上岸 越南偷渡客台東南田搶灘2死2失蹤

普亭再掌權6年 俄2024年將成何種光景

2018-03-19 10:09中央社 莫斯科18日綜合外電報導

俄羅斯總統普亭當選連任，將繼續執政至2024年。美聯社
俄羅斯總統普亭當選連任，將繼續執政至2024年。美聯社
分享

掌權近20年的俄國總統普亭一如預期在今天總統大選贏得第4個總統任期，再執政6年。在後繼無人也沒有政治對手的情況下，普亭2024年總統任期屆滿後，俄國可能出現何種光景？

●放下權力

法新社報導，若未修改憲法，普亭（Vladimir Putin）無法角逐第5個總統任期。俄羅斯法律禁止總統連任兩次以上。

普亭2024年將滿72歲，掌權24年後，他可能決定離開克里姆林宮，讓他人繼任總統。

俄羅斯政壇目前由兩大派系主宰，技術官僚和代表安全部隊與軍方的強力集團（Siloviki）相互傾軋。

獨立分析人士彼卓夫（Nikolai Petrov）說：「影響力爭奪戰已經出現了。」還說：「沒有人會消極等待，每個團體都將試圖追求自身利益。」

普亭近日接受美國國家廣播公司（NBC）訪問時說，自2000年以來，就一直在思考接班人的問題。

他說：「想想這個問題無傷大雅，但最終的選擇仍取決於俄羅斯人民。」

然而，可以肯定的是，無人能與他匹敵，目前沒有一位政治人物的支持率足以接替他擔任總統。許多分析人士認為，普亭要在6年內放下權力是不太可能的事情。

●轉換角色

扮演不同的角色，是普亭要在2024年後繼續掌權的方法之一。

這位俄羅斯強人可再祭出2008年的舉措，他交棒給手下麥維德夫（Dmitry Medvedev），自己轉任總理，2012年才重返克里姆林宮。

彼卓夫說：「普亭可能為政權的權力轉移做準備。但並非由普亭移交給另一位總統，而是移交給擔任其他角色的自己。」

不過，普亭取代麥維德夫，回鍋擔任總統時，在莫斯科引發大規模抗議的記憶猶新，可能使他放棄這個選項。

普亭的年紀也是個問題。到了2030年，憲法允許他再度角逐總統大位時，他已78歲。

●終身領導人

普亭可跟隨中國國家領導人習近平的腳步，廢除領導人任期限制，以允許他終身擔任總統。

政治分析家歐雷希金（Dmitry Oreshkin）說：「儘管他已擁有足夠（權力），且看似感到疲倦，但我不認為他會在2024年拒絕繼續掌權。」

歐雷希金說：「他不能離開，因為他不相信有任何人會保護他。」他還說，普亭建立了一套體制，即一切取決於誰是最上位者。

然而截至目前，普亭已排除終身擔任總統的可能性。

他3月告訴美國國家廣播公司：「我從未修改憲法，尤其是為了圖利自己，我現在依然沒有這種想法。」

歐雷希金說，普亭不想被世人記得他修改憲法，假如他有意終身擔任總統，作法會比中國「優雅」。

俄羅斯習近平普亭
我的老天額 可以雙人出國去東京 因為______________同行免費送！

相關新聞

普亭4.0時代來臨！ 上任首要任務恐是如何安全退場

2018-03-19 10:09

重磅廣播／普丁立志傳？俄羅斯「新沙皇」的煉成

2018-03-19 09:13

普亭篤定連任 俄大選變投票率之戰

2018-03-19 00:14

普亭得票率近77% 投票舞弊違規亂象為勝選蒙上陰影

2018-03-19 10:06

普亭3招掌權術 俄人愛他18年

2018-03-19 00:14

俄羅斯中選會初步計票 普亭得75%

2018-03-19 05:12

普亭料連任至2024年 在位僅次於史達林

2018-03-19 09:26

普亭謝票 呼籲全民團結迎向遠大前景

2018-03-19 05:25

普亭迎向連任 反對派指控選舉舞弊

2018-03-19 05:21

與西方走向敵對 普亭將獲壓倒性勝選

2018-03-19 03:53

俄總統大選 普亭篤定連任

2018-03-19 00:01

執政這麼久還受俄人愛戴 普亭掌權術有一套

2018-03-18 22:29

普亭篤定連任…細數全球「皇帝」

2018-03-18 20:05

影／俄國總統大選投票 普亭篤定第四度連任

2018-03-18 16:12

普亭衝投票率 目標「70-70」

2018-03-18 13:25

專家說：猛虎普亭 目標不只俄大選

2018-03-18 13:25

俄大選今投票 普亭料將再掌權6年

2018-03-18 13:25

普亭不只能贏俄大選 他還能贏哪些國家的選舉？

2018-03-18 12:22

俄今大選 普亭打對抗西方牌？有衝突反而人氣更高

2018-03-18 10:35

普亭選舉穩贏 為何還要送iPhone、提供免費癌症篩檢？

2018-03-18 10:08

廣播／普亭立志傳？俄羅斯「新沙皇」的煉成

2018-03-18 09:39
看更多

熱門文章

俄核潛艦駛到美東岸海軍基地「家門口」 美渾然不知！

2018-03-18 13:16

退休金有望了！議員願聘退休前被炒的FBI前副局長

2018-03-18 12:05

最重要盟友受難 美國為何袖手旁觀？

2018-03-18 22:49

「現代隱士」不看新聞不用社群網站 重拾健康

2018-03-18 18:51

「該一展身手了」成遺言 太陽劇團空中飛人表演新招摔死

2018-03-19 08:42

新書爆料英王儲查理王子太任性！ 出門旅行要搬整個臥室

2018-03-18 15:03

男生小心！薰衣草和茶樹精油可能害你長乳房

2018-03-18 14:14

金正恩賀習近平 北韓與中國關係陡降以來的罕見發訊

2018-03-18 12:37

今天開盤前 本周不可不知的五件國際事

2018-03-19 06:46

土耳其大戰庫德族 美有苦難言

2018-03-19 00:14

普亭3招掌權術 俄人愛他18年

2018-03-19 00:14

執政這麼久還受俄人愛戴 普亭掌權術有一套

2018-03-18 22:29

普亭篤定連任…細數全球「皇帝」

2018-03-18 20:05

NASA要請你為雲拍照 原來是為這樁

2018-03-18 13:58

影／賈伯斯1973年求職信 台幣510萬元賣出

2018-03-18 15:51

土耳其攻下阿夫林 重兵入駐

2018-03-19 00:14

川普轟通俄調查 同黨議員警告勿跨越紅線

2018-03-19 07:01

聯邦政府砍經費 華埠小商家將難以生存

2018-03-18 17:25

普亭不只能贏俄大選 他還能贏哪些國家的選舉？

2018-03-18 12:22

俄羅斯中選會初步計票 普亭得75%

2018-03-19 05:12

土耳其宣稱 庫德族重鎮阿夫林市中心已完全納入掌控

2018-03-18 19:35

145年前沉船 密西根湖尋獲

2018-03-18 15:45

俄商頸部受創亡 隨扈：他早想逃

2018-03-18 20:05

川普對陸商品課稅 本周是關鍵

2018-03-19 00:00

俄諜毒殺案 俄外交官：毒劑可能出自英國

2018-03-19 00:58

曾牽線俄川普大樓 通俄案關鍵人自曝是CIA臥底

2018-03-19 06:40

易綱升任人行行長 人民幣全球化、市場化成重點

2018-03-18 21:01

WSJ：大陸新任央行行長將由副行長易綱升任

2018-03-18 20:32

新移民維權 先搞懂西方文化

2018-03-18 17:25

美國新鮮干貝大豐收 零售價恐崩盤

2018-03-18 17:08

專家說：猛虎普亭 目標不只俄大選

2018-03-18 13:25

影／俄國總統大選投票 普亭篤定第四度連任

2018-03-18 16:12

愛迪達海洋垃圾鞋 賣百萬雙

2018-03-19 00:01

馬尼拉亭閣飯店火災 7台人驚險逃生

2018-03-19 01:12

極右派薩爾維尼…歐盟的惡夢

2018-03-19 00:01

糖生產過剩 價格暴跌

2018-03-18 13:52

炒了麥凱博 川普可能面對怒火熊熊復仇者

2018-03-18 16:58

筆記交特檢 麥凱博遭開除 通俄門爆「肉搏戰」

2018-03-18 17:12

川金何處會？北韓外長結束瑞典行 外務省官員又赴芬蘭

2018-03-18 14:23

俄今大選 普亭打對抗西方牌？有衝突反而人氣更高

2018-03-18 10:35
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top