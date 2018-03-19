俄羅斯中選會初步計票 蒲亭得75%

2018-03-19 05:12 中央社 莫斯科18日綜合外電報導



俄羅斯總統蒲亭。 美聯社 分享 facebook 俄羅斯總統大選完成近5成選票計票，現任總統蒲亭（Vladimir Putin）得票率高達75.0%。這項初步開票結果顯示，他將獲壓倒性勝選，繼續統治俄國6年。

路透社引述俄國中央選舉委員會報導，在已完成計票的近5成選票中，俄羅斯共產黨候選人格魯季寧（Pavel Grudinin）、俄羅斯自由民主黨黨主席吉里諾夫斯基（Vladimir Zhirinovsky）、前實境秀主持人兼社交名媛蘇布查克（Ksenia Sobchak）得票率分別為13.3%、6.3%、1.4%。