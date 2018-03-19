蒲亭謝票 呼籲全民團結迎向遠大前景

2018-03-19 05:25 中央社 莫斯科18日綜合外電報導



俄羅斯總統蒲亭在大選中壓倒性勝選，於莫斯科集會的場合上感謝選民支持。 路透社 分享 facebook

今天競選連任的俄羅斯總統蒲亭在勝選集會的場合上感謝選民支持。他表示，如果人民團結，俄國將有遠大前景。

路透社報導，蒲亭（Vladimir Putin）從莫斯科紅場（Red Square）附近的一個舞台上對歡欣鼓舞的群眾發表談話說，儘管環境艱困，過去幾年獲致的成就都反映在大選結果上。

在掌聲中離開舞台之前，蒲亭引領群眾高呼「俄羅斯、俄羅斯」的口號。

根據出口民調，蒲亭在今天的大選中壓倒性勝選。值與西方國家日益走向敵對之際，他將繼續統治這個全球國土面積最大的國家6年。