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與西方走向敵對 蒲亭將獲壓倒性勝選

2018-03-19 03:53中央社 俄羅斯克麥洛伏市18日綜合外電報導

俄羅斯總統蒲亭在今天的總統大選中取得壓倒性勝利，將邁入第4個總統任期。 美聯社
俄羅斯總統蒲亭在今天的總統大選中取得壓倒性勝利，將邁入第4個總統任期。 美聯社
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根據出口民調，俄羅斯總統蒲亭在今天的總統大選中取得壓倒性勝利，將在與西方國家的關係走向敵對之際，繼續統治這個全球國土面積最大的國家6年。

路透社報導，蒲亭（Vladimir Putin）勝選將使他統治將近4分之1個世紀，一直到2024年，屆時他已71歲，成為獨裁者史達林（Joseph Stalin）以來，俄國掌權最久的領導人。蒲亭矢言新任期將加強防禦西方國家，並提高生活水準。

出口民調的結果毫不令人意外。根據全俄羅斯民調研究中心（VTsIOM）的調查結果，已主宰莫斯科政壇18年的蒲亭將獲73.9%的選票。有國營電視台、執政黨的加持，加上高達約8成的民意支持度，外界對這樣的結果向來毫無懸念。

其他7位候選人都不構成威脅，反對派領袖納瓦尼（Alexei Navalny）則是根本就被禁止參選。為確保這場一面倒的選戰投票率不至於太難看，外傳官員強迫選民投票，招致批評。

雖然承認有一些選舉違規，但俄國中央選舉委員會很可能不會理會外界批評，宣布整體投票結果合法有效。

效忠蒲亭人士表示，大選結果證明他對西方國家的強硬作法正確。

俄國國會上院聯邦院議員莫洛索夫（Igor Morozov）對國營電視台說：「我認為，美國和英國對於無法左右我國選舉已有體認。我國公民理解到國家今天的處境。」

在大選之後馬上令人想到的一個問題就是，像納瓦尼那樣的對手是否，以及何時會以舞弊情況泛濫為由發起抗議，如果這樣的話，這種抗議會來到什麼樣的程度、將持續多久？已有反對派政治人物針對一旦警方強力掃蕩示威活動可能引爆街頭衝突，提出警告。

另外一個更長遠的問題則是，既然大選已然落幕，蒲亭是否會軟化他的反西方論調呢？

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