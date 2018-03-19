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俄羅斯大選出口民調 蒲亭得票率73.9%

2018-03-19 02:55中央社 莫斯科18日綜合外電報導

俄羅斯總統大選投票結束。根據全俄羅斯民調研究中心（VTsIOM）公布的出口民調，...
俄羅斯總統大選投票結束。根據全俄羅斯民調研究中心（VTsIOM）公布的出口民調，現任總統蒲亭（Vladimir Putin）得票率73.9%，篤定連任。 歐新社
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俄羅斯總統大選投票結束。根據全俄羅斯民調研究中心（VTsIOM）公布的出口民調，現任總統蒲亭（Vladimir Putin）得票率73.9%，篤定連任。

路透社報導，根據這項出口民調，得票第2的俄羅斯共產黨候選人格魯季寧（Pavel Grudinin）獲11.2%選票。

另外，俄羅斯自由民主黨黨主席吉里諾夫斯基（Vladimir Zhirinovsky）、前實境秀主持人兼社交名媛蘇布查克（Ksenia Sobchak）得票率分別為6.7%、2.5%。

俄羅斯得票率
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