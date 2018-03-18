執政這麼久還受俄人愛戴 普亭掌權術有一套

2018-03-18 22:29 聯合報 記者 聯合報 記者 李京倫 ╱即時報導



俄羅斯總統普亭十八日在莫斯科投票。路透 分享 facebook

英國經濟學人雜誌報導，俄國總統普亭掌權期間之長，已創下史達林以來俄國領袖的新紀錄，但普亭每次參加大選都贏，這次也不會例外，關鍵就在他除掉了所有足以威脅他連任的對手，並展現力抗強敵、恢復俄國光榮的形象，油價回升又使俄國經濟回復正成長，在在使他的支持率居高不下。

2000年普亭就任總統後，開始有系統地鞏固權位。他在第一個任期內，剝奪了1990年代累積龐大勢力的少數經濟寡頭權力，恢復了國家對電視台的掌控和地方首長官派制度。原油收入使經濟繁榮，讓人民更支持他。

2008年普亭受限憲法規定轉任總理，讓親信麥維德夫當總統，4年後普亭回鍋擔任總統，聲勢一度下滑，遭到人民普遍抗議，然而不久後，烏克蘭危機爆發，讓普亭有機會在世界舞台上大出風頭。俄國不僅併吞了烏克蘭克里米亞半島，還在烏克蘭東部鼓動內戰。普亭讓人民覺得，在強敵環伺時他毫不低頭，在國勢衰微時他讓國家重登強權之列。普亭的支持率就此衝上8成，到現在還居高不下。

這次俄國總統大選共有8人參選，但沒有任何對手能威脅普亭，他從未與其他候選人辯論，也很少安排競選活動。

在經濟方面，國際油價回升剛好有利於普亭的選情。回顧2014到2016年，油價從每桶百餘美元一度暴跌到30美元之下，使俄國捉襟見肘，國際制裁又讓俄國企業和金融機構進不了資本市場，導致俄國經濟嚴重衰退。當時許多人認為俄國經濟可能崩潰。

如今俄國走出谷底，油價回到每桶60美元，通膨率從2015年高達15%降為去年的4%，俄國企業雖被制裁，卻找到取得資金的方法，俄國央行也開始回補過去為維持盧布匯率而消耗的美元。從去年初開始，俄國經濟就微幅成長。世界銀行預估，今年會成長1.7%，明年則將擴張1.8%。種種經濟數字，都有利普亭選情。