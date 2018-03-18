俄總統選舉登場 選民踴躍投票支持蒲亭

2018-03-18 21:40 中央社 莫斯科18日綜合外電報導



俄羅斯今天進行總統選舉，現任總統蒲亭篤定勝選，將會繼續執政到2024年。選民踴躍投票支持蒲亭，他們關心的議題，從不滿貪腐貧窮到莫斯科與西方國家攤牌，不一而足。

中選會主委潘菲洛瓦（Ella Pamfilova）表示，截至格林威治時間0700（台北時間下午3時），投票率達到16.55%，和2012年選舉同時段投票率6.53%相比較，高出許多。

法新社報導，許多選民投票給蒲亭（VladimirPutin），他們盛讚蒲亭帶領俄國脫離蘇聯解體後的困境。

現年65歲的退休經濟學家馬提尼納（OlgaMatyunina）表示：「我當然支持蒲亭，他是國家領導人。」「他拿回克里米亞半島後，他就成為我心目中的英雄。上次選舉，我並未投給蒲亭，我甚至不記得投給誰。」

許多投票所充滿歡樂氣氛，揚聲器放送愛國歌曲，選民還可享用廉價食物。

蒲亭在莫斯科投下自己的一票。他說，任何投票結果能夠賦予他權力，繼續以總統身份服務國家，他將心滿意足。

高齡77歲的退休人士（Valentina Popova）波波娃表示：「我支持蒲亭，他無可取代。我佩服他的外交政策，否則俄羅斯將會滅亡。國內仍有許多問題尚待解決。」

現年41歲的莫斯科資深出納科諾諾娃（NatalyaKononova）說：「我支持蒲亭，我們信任他。投票是我的公民權利。」

67歲的莫斯科市民柯拉賓納（Iraida Korablina）表示：「我支持蒲亭，（他的）外交政策是正確的，但國內有奸黨在發號施令。」