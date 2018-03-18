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聲勢高漲 蒲亭旋風橫掃歐洲

2018-03-18 21:40中央社 華盛頓17日綜合外電報導

俄羅斯總統選舉毫無懸念，現任總統蒲亭將會勝選並展開第4個總統任期。更令人關切的是，蒲亭接著還會贏得其他勝利，「蒲亭主義」（Putinism）將在歐洲大行其道。

紐約時報專欄作家史蒂芬斯（Bret Stephens）撰文指出，蒲亭（Vladimir Putin）鴻運當頭。

義大利本月國會選舉的大贏家－反移民的「北方聯盟」和民粹掛帥的「五星運動」－對於蒲亭抱持高度好感。奧地利年輕新任總理庫爾茨（Sebastian Kurz）和極右派自由黨（Freedom Party）共組聯合政府，自由黨2016年曾和蒲亭所領導的傀儡政黨「統一俄羅斯」（United Russia）簽約，以「交換經驗」並且「互派代表團」。

德國去年9月國會選舉，極左的「左派黨」（TheLeft Party）和極右的「德國另類選擇黨」（Alternative for Germany）大有斬獲，兩黨都獲得親蒲亭選民的支持。

類似情況還有希臘總理齊普拉斯（Alexis Tsipras）領導的左翼政府，自2015年執政以來一向和俄羅斯保持友好關係。匈牙利總理奧班（Viktor Orban）領導的右翼政府2010年執政迄今一直和俄國交好。

此外，法國2017年總統大選，親蒲亭的極右派候選人瑪琳．雷朋（Marine Le Pen）領軍的民族陣線（National Front），得票率高居第2。美國2016年總統大選，欣賞蒲亭的川普（Donald Trump）勝選。

蒲亭在英國也大有斬獲。曾於2011年宣稱北大西洋公約組織（NATO）「威脅世界和平」的柯賓（JeremyCorbyn），2015年成為工黨（Labour Party）領袖，次年英國脫離歐盟公投過關，加速歐盟解體風潮。

因此之故，前俄國雙面間諜斯克里帕爾（SergeiSkripal）和女兒尤莉亞（Yulia Skripal）在英國遭到毒殺生命垂危，並不難理解。

文章指出，俄羅斯在光天化日之下，以自家單一實驗室生產的神經毒劑進行謀殺行動，時機選在蒲亭再次加冕前夕，這不僅只是單純的復仇行動，更是要展現霸道。這和2006年10月7日蒲亭54歲生日當天，克里姆林宮眼中的麻煩人物、女記者波利特科夫斯卡亞（AnnaPolitkovskaya）遭到槍殺，如出一轍。

英國首相梅伊（Theresa May）指控俄羅斯很可能是毒殺案的幕後黑手，決定驅逐23名俄國外交官，並且據信考慮採取更為強硬的行動，但是克里姆林宮並不當一回事，背後隱含的訊息是：我們可以這樣做。你拿我們沒轍。我們贏了。你們虛弱不堪。

英國王室不參加今夏俄羅斯主辦的世界盃足球賽，英國也和法國、德國和美國發表聯合聲明，籲請俄國履行責任，維持國際和平與安全。除此之外，並未見到其他有效的辦法。俄羅斯沒有受到進一步的嚴厲制裁。歐洲軍費不會大幅增加。歐洲沒有努力擺脫對俄國能源的依賴。沒有抵制世足賽。

美國總統川普日前公開表達對於蒲亭傾心不已，並且迄今只對俄國涉嫌干預美國總統選舉進行無關痛癢的制裁，這對於英國或是其他歐洲國家而言，毫無助益可言。

史蒂芬斯認為，蒲亭的犯罪行徑已對民主社會構成迫切的危機，但是沒人能說他無能、軟弱或是不願採取行動。蒲亭就像是一隻撲向獵物的老虎，迅猛的行動帶來快感，所以只要他繼續被允許獵食，就能贏得新的仰慕者和未來的選舉，不僅只在俄羅斯境內而已。

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