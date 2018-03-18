阻止俄國公民投票 烏警方柵欄包圍俄使館

2018-03-18 20:05 中央社 莫斯科18日電



俄羅斯總統大選今天開始，與俄羅斯交惡的烏克蘭為了阻止在烏克蘭的俄國公民前往利維夫領事館投票，用柵欄將領事館圍起來，並派警力在四周駐守。

俄羅斯18日舉行總統大選，為了方便在烏克蘭的俄羅斯公民投票，俄羅斯除了開放基輔大使館外，還開放哈爾科夫（Kharkiv）、敖得薩（Odessa）和利維夫（Lviv）等三地的領事館做為投票站。

烏克蘭政府為了抗議俄羅斯在「烏克蘭領土克里米亞」舉行總統大選，該國內政部16日就已發表聲明，表示將阻止俄國公民前往俄國使館投票。

根據俄羅斯新聞社（RIA Novosti）的報導，今天烏克蘭將俄國利維夫領事館用柵欄圍起並派警方駐守，阻止俄羅斯公民進入。

在利維夫領事館周圍駐守的烏克蘭警方表示，只允許領事館工作人員和手裡名單上的人進入，其他人一律不能進入領事館內。

除此之外，警方還將通往俄羅斯基輔大使館和敖德薩領事館的道路封鎖。

烏克蘭親歐派2013年底發起的反政府示威，抗議當時親俄派的總統亞努科維奇（Viktor Yanukovich）終止和歐盟簽署政治和自由貿易協議，強化和俄羅斯的關係。2014年3月，在俄軍的駐守下，克里米亞舉行全區域性的歸屬公投，以超過8成投票率、97%選民贊成下脫離烏克蘭，成為俄羅斯聯邦的一部份。

俄羅斯總統蒲亭當時無視國際制裁，與克里米亞簽署「歸屬」俄羅斯的條約，國際社會以「併吞」來形容。自此原本稱兄道弟烏克蘭和俄羅斯，關係變得冷淡疏離甚至交惡。

烏克蘭總統波洛申科（Petro Poroshenko）之前已經聲明，不會承認在克里米亞舉行的俄國總統大選，並且揚言要制裁負責克里米亞地區總統大選的組織者。