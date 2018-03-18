蒲亭執政18年好膩 專家：恐拉低投票率

2018-03-18 16:59 中央社 莫斯科18日綜合外電報導



俄羅斯總統大選今天投票，現任總統蒲亭可望贏得歷史性第4個總統任期。分析家說，蒲亭執政長達18年，各地民眾可能出現疲乏感，投票率料受影響。

法新社報導，俄羅斯國土面積廣大，橫跨11個時區。俄國最東端地區的投票所於17日格林威治時間20時（台灣時間18日凌晨4時）開放，位於歐洲的俄國飛地加里寧格勒（Kaliningrad）的投票所將於18日格林威治時間18時（台灣時間19日凌晨2時）關閉。

部分分析家指出，蒲亭以總統和總理身分掌權長達18年，全國各地可能都有感受到「蒲亭疲乏感」，許多俄國選民料將不出席投票。

許多俄國民眾表示，蒲亭完全掌控國內政治，會投給蒲亭只是因為他們根本沒有其他人選。

37歲的兼職計程車司機殷沙科夫（SergeiInshakov）表示，儘管國家給他兩個孩子的補助並不足夠，他還是會投給蒲亭。

殷沙科夫說：「我不知道該向誰吐苦水。」他並堅持，蒲亭還是最好的人選。

「我們現在不需要改變，蒲亭必須完成他展開的工作。」

根據官方民調專家，整體投票率料將介於63%至67%。

莫斯科拉瓦達民意測驗中心（Levada pollingcentre）專家岡察拉夫（Stepan Goncharov）表示，獨立民調機構拉瓦達預期，投票率將介於57%至68%。