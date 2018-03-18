普亭篤定連任…細數全球「皇帝」

2018-03-18 20:05 世界日報 編譯中心／綜合17日電



俄羅斯總統選舉18日展開，未選先知四度參選的現任俄國總統普亭會當選，但克里姆林宮的非官方目標是要達到「70-70」，亦即有7成投票率，普亭的得票率也有7成，面臨可能低迷的投票率，俄國政府祭出各種辦法鼓勵選民出門投票，網路競選活動把這次大選貼上「成人限定」標籤，向年輕族群催票。

綜合媒體報導，目前俄國部分偏遠地區已開始投票，當地的選舉委員會利用直升機和雪上摩托車運送選票。這次大選除了普亭之外，還有另七名候選人，但聲勢完全不能與普亭相比。結果雖早已底定，但當局希望衝高投票率，普亭的挑戰在於投票率，理想是70-70，投票率和得票率都達到七成，但恐難如願。選舉當局指出，整體投票率預料將介於63%到67%之間，也有民調指出，投票率在52%到54%之間。

俄國因涉及在英國毒殺一名前雙面間諜，英美德法等四國聯合發聲明譴責，加上油價下跌和美國懲罰俄國干預美大選影響，俄國去年經濟成長率僅1.5%，恐怕才是普亭頭痛的難題。普亭將自己塑造成主張「俄國優先」、對抗西方強權、捍衛俄國利益的不二人選，這次他打出「強而有力的總統-強大的俄羅斯」競選口號。

獨立機構拉瓦達中心（Levada Center）民調專家岡察拉夫（Stepan Goncharov）說：「這和我們在西方看到的選舉不太一樣。」「選民置身於沒人可選的情況。如果他們想表達他們的不支持，就不會出來投票。他們把這當成（對普亭）的信任投票。」

後蘇聯沙皇 受民眾愛戴

普亭掌權超過20年，帶領俄國經濟成長，受民眾愛戴；卻也打壓異己，被民主人士批評。他併吞克里米亞，支持烏克蘭東部叛軍，遭控干預美國總統大選及下令毒殺雙面間諜，是不折不扣的「後蘇聯沙皇」。

普亭擔任總理時，車臣激進分子入侵達吉斯坦，他立刻出兵打擊，建立威信。就任總統後，他陸續實施所得稅和土地改革，經濟實力大躍進。不過普亭也引來打壓民主的批評，反對他的異議人士不是身陷囹圄就是死於非命。

此外，近年普亭與西方不斷交惡，2014年併吞克里米亞而遭制裁，是冷戰後俄國與西方最嚴重的對峙。

普亭世代力挺 「生活比父母好」

俄國18日舉行總統大選，現任總統普亭篤定連任，根據去年12月的民調，18到24歲的年輕人有86%挺普亭，是最支持普亭的年齡層，這些年輕人不關心政治，但認為他們過得比上一代好，因此，從出生就在普亭治下的年輕人為何不繼續挺他們認識的唯一領導人呢？

普亭已在俄國掌權18年，在普亭執政後長大的年輕人被稱為「普亭世代」（the Putin Generation）。華爾街日報從民調、社會學研究，以及對四個城市的十多名年輕人的訪談中發現，普亭世代多半對政治沒興趣、普遍支持普亭、最關心自己的生活。他們大多滿意他們的生活，也意識到他們過得比父母輩要好。

住在工業城車里雅賓斯克的高中生伊夫萊說，他確信只有普亭能治理像俄國這樣的大國。「沒人來煩我，沒人沒收我的公寓、我的麵包，所以大家相安無事。我對政治沒興趣。」他的母親告訴他，在蘇聯解體後的1990年代，她早上6時就要去排隊買牛奶和麵包。

在里雅賓斯克的大學讀法律的庫克琳娜很珍惜普亭治下的「和平與穩定」，她對於家鄉有那麼多新購物中心很興奮。

海參崴的葉爾修娃說，這一代的生活比過去更好、更自由，也享有更大的言論自由。

在這些人的一生中，普亭把俄國混亂的民主改造為專制國家，他寫下新社會契約，提供人民更好的生活水準並恢復俄國在世界舞台上的地位，同時限制政治自由。但年輕人大多不在意這樣的交換。