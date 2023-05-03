扁上凱道為兒請願 批洗錢剝奪終身參政權違憲

高雄市議員陳致中因洗錢罪將入獄，其父、前總統陳水扁昨前往總統府等多個中央機關請願。陳水扁批評選罷法修法草案規定涉犯「洗錢防制法」終身不得參選，有不符合比例原則的違憲爭議，茲事體大；若立法就能決定誰不能參選，「乾脆把褫奪公權規定廢掉好了」。

修法若過 陳致中將無法再參選

去年底民進黨地方選舉慘敗，決定擴大「排黑」規定，行政院去年十二月通過「公職人員選舉罷免法」修正草案，明定四類人不得參選，其中就包括曾犯「洗錢防制法」經有罪判決確定者；該案已在立院完成初審，相關條文雖保留仍須經朝野協商，若最終修法通過，陳致中將無法再參選，外界評為「陳致中條款」。

陳水扁昨下午北上，在台北賓館下車，雖手持拐杖，但精神抖擻、步伐穩健，亦不見手抖症狀，從凱道一路步行至總統府前，約四百公尺的路程，大批媒體簇擁。

初次行使請願權 向蔡總統喊話

陳水扁在總統府前廣場受訪表示，他重回凱道，行使這輩子第一次的請願權；作為保外就醫受刑人，享有憲法保障的請願權，他要向「最敬重的蔡總統」說，現在她已沒有兼任民進黨主席了，比較沒有政黨利益或選戰考量，應該可以聽得下他的建言。

陳水扁指出，洗錢防制法為二○○五年他擔任總統時三讀通過的法案，當時為了因應世界潮流，在倉促時間內制定，目的為防制洗錢，而非防制參選，如今相關修法草案規定觸犯洗錢防制法，不論緩刑或易科罰金一律不得參選，誤會當初立法宗旨。

陳水扁指出，台灣是五權憲法國家，有司法院及法院法官定奪有無罪刑，就算有罪，只要不是死刑或無期徒刑，對褫奪公權應慎重，最高上限為十年；行刑目的應為促使受刑人悔改向上，如今卻無視更生保護，可能被剝奪終身參政權，實在不合理。

前總統陳水扁刑期 製表／王宏舜

廿天提出選罷惡法 掃到蘇貞昌

總統府公共事務室主任高遵接下扁的請願書。總統府發言人林聿禪表示，陳水扁關切相關法案已在立院審查，總統府尊重立院議事；總統府立場是尊重司法，不評論、也不涉入司法個案。

陳水扁昨在凱道發表談話後，下午近四時轉往行政院遞交請願書。隨後由民進黨立委賴惠員、王美惠陪同赴立法院依序拜會民進黨、台灣民眾黨及時代力量黨團。他批評，行政院前院長蘇貞昌在廿天內提出選罷法修正草案，公職人員的參選資格竟然抄襲總統副總統，整部法案有非常不夠周延的地方，甚至有不符合比例原則的違憲爭議。他呼籲，朝野政黨不要立一個惡法，然後再來叫大家去釋憲，這是不對、不負責任的。

行政院代理發言人羅秉成表示，台灣在民主化後歷經一次又一次民主選舉的洗鍊，台灣的民主制度運作也越趨成熟穩健，對於參選人的資格，人民有愈來愈高的期待與要求，因此有必要完善公職候選人消極資格相關規定的修正。