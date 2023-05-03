陳致中5月11日雄檢報到 料進燕巢監獄

民進黨籍高雄市議員陳致中涉洗錢被判刑一年定讞，高雄地檢署已通知他五月十一日下午三點半報到，預計發監高雄燕巢監獄；依規定，陳致中最快入監滿二個月就能申請至外役監服刑。

外傳陳致中希望提早服刑以避開媒體，他昨天接受電話訪問時僅簡短說「心情平靜，沒有其他想表達的話。依規定，陳致中可提早報到服刑，前總統陳水扁女婿趙建銘也是執行日前一天報到服刑。

上月廿六日陳致中被判刑定讞後就沒再出席市議會定期會，日前高雄市信賴台灣之友會成立大會也未現身，據了解，他多數時間處理選民服務，也回台南陪伴母親。與陳致中私交甚篤的同黨議員黃文志說，陳致中最放心不下的是母親，身體孱弱的吳淑珍不捨兒子入獄，身心肯定更受折磨；入監雖是打擊，但陳致中抗壓性很好，表現堅強。

高雄大寮監獄以關押七年以上重刑犯為主，陳致中預計會進收容七年以下受刑人的燕巢監獄服刑。

扁婿趙建銘因台開內線交易案判刑三年十月，前年十月發監台中監獄，入監不到五個月就轉往台南明德外役監，今年四月因符合條件獲准假釋出獄。