與賴清德溝通？ 陳水扁：熱臉貼冷屁股

前總統陳水扁昨天北上請願，事前是否跟身兼民進黨主席的副總統賴清德溝通？陳水扁表示「沒有機會」，是否繼續支持賴清德？扁說，有心無力也許是他現在的心情寫照，「要人家支持，也要支持得下去」。

陳水扁昨天下午前往立法院拜會民進黨、民眾黨、時代力量等三黨團。

陳水扁強調，他不是為了自己的兒子陳致中奔走，而是要為有類似案件的所有國人，「一旦他們在年輕的時候誤蹈法網，是不是一定要透過立法，剝奪他們一輩子的參政權，這才是我比較關心的事情」。

陳水扁指出，陳致中已經被判刑一年，即將在五月十一日入監服刑，「我們都認了，不得不接受」。扁說，陳致中的政治之路就是這麼坎坷，這是他的命，這些都沒有話講，自己也不能怪誰，「所以跟陳致中被判刑一點都沒有關係」。

被問及若有機會是否願意與賴清德溝通？陳水扁表示，「如果人家不想跟你講話，要熱臉去貼人家冷屁股嗎？」至於此事件後是否繼續支持賴清德？他說，過去所做的一言一行都不後悔，從今而後當然有些事情讓他感到有些難過失望的時候，人都是肉身打成的，有心無力也許是他現在的心情。

媒體追問是否今後不挺賴清德？陳水扁回應「我沒有這樣講」，但隨後稱這件事情很奇怪，要人家支持，也要支持得下去。

針對蔡總統即將卸任，是否有跟自己談到特赦問題？陳水扁說不曉得，那是總統政治特權，「我們沒有機會談這件事。」

【記者蔡晉宇／台北報導】民進黨人士表示，陳水扁議題確實是燙手山芋，重點在於民進黨政府在政治上已確立了給陳水扁有空間，卻沒有人能約束得了。

民進黨人士指出，陳水扁在外出席活動與受訪紀錄，民進黨政府留給前總統一定空間的態度相當清楚，但現況就是沒人有能耐讓陳水扁安分、不談政治。