冷眼集／陳水扁吃定蔡政府 重創司法

前總統陳水扁獲保外就醫八年，屢踩中監畫設的「五不紅線」，不但沒被抓回籠，還連續卅三次獲保外就醫展延。這幾年，扁不但登記不分區立委，更曾幫立委參選人站台輔選，他大罵藍綠、邏輯清晰，毫無病態，主管機關法務部卻視而不見，嚴重戕害司法威信，民進黨政府丟失司法正義底線，更把全國司法人踩在地上。

二○一五年陳水扁保外就醫時，中監依據保外醫治受刑人管理條例提出「四不」規範，後來還有「五不原則」，但扁總是視若無睹，一再踩紅線，不但經常出席餐會致詞、為兒子陳致中輔選，自稱有「手抖症」卻能到處簽書；還曾獲一邊一國行動黨提名不分區立委。

昨天，他為了陳致中大動作上凱道請願，先後到總統府、行政院、立法院請願，並接受記者提問，活潑健康程度，絲毫看不出病態，甚至比一般人還正常。

司法就像「不容懷疑的皇后貞操」，陳水扁一再違反保外就醫規定，挑戰中監、矯正署、法務部權威，法務主管機關卻一再跳針重播「進行了解、蒐證、評估中」，再三縱容保外醫治受刑人。陳水扁可以，其他受刑人是否可比照辦理？

蔡政府強調司法改革，扁卻成了「負面教材」，讓法律之前人人平等變得何其諷刺，而同意讓他保外就醫的公務員難道就沒有瀆職之嫌？還是後面有不可告人的黑手介入？

「衝突、妥協、進步」是陳水扁揚名政壇的三部曲，扁一步步跨越紅線，一寸寸劍指層峰。雖然阿扁曾經權傾一時，但如今已沒有總統職務，身為受刑人一再違反規定，法務部視而不見；有關係的人為非作歹都沒關係，沒關係的人只能自求多福，綠色執政多年變成這樣，也難怪有近四成民眾希望政黨輪替。