上任首案查諷扁劇 陳師孟將赴高雄訪扁

2018-03-18 11:40 聯合報 記者 聯合報 記者 林麒瑋 ╱即時報導



監察委員陳師孟。圖／本報系資料照 分享 facebook 2009年司法節慶祝大會上，有檢察官因演出「諷扁行動劇」，引發國內外媒體議論。新科監委陳師孟今年二月自動申請調查，不排除進一步約詢當時的北檢主任檢察官慶啟人、法務部長王清峰等人。據了解，陳師孟將於明天(19日)或後天(20日)與檢察官南下高雄拜訪陳水扁。

2009年司法節慶祝大會由檢察官編導、演出一段模仿秀，表演陳水扁前總統被收押時雙手上銬高舉、口中高喊司法不公等內容，極盡戲謔之能事，引發國內外媒體報導。

監察委員陳師孟表示，此事件適逢陳水扁前總統被控貪污案開庭前幾日，司法人員是否有蓄意影響社會輿論之不當意圖、未遵循司法倫理及保障犯罪嫌疑人之人權情事？司法官訓練課程是否應強化人權保障相關課程，以提升司法官司法倫理專業意識？又該事件經國際媒體報導後，嚴重損害台灣人權保障國際形象，使外界質疑司法人員之公正性，相關機關有無行政違失責任？均有進一步調查之必要。

陳師孟日前表示，前檢察官侯寬仁針對馬英九於台北市長任內的特支費案，以《貪污治罪條例》起訴此案，馬總統上任後，侯寬仁疑遭馬秋後算帳，他已申請自動調查。

陳師孟說，他日前已經去詢問扁家可以拜會的時間，未來會和調查官在上班的時間內南下高雄。至於拜訪扁的對話內容，他強調，不會涉及政治性議題或是侯寬仁案等其他案件，單純就檢察官編演陳水扁遭收押的舞台劇詢問扁的看法。