親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
李敖人生劃終點
川普簽署台旅法
深澳電廠案過關
世代調查首部曲
政院因應陸惠台
藍綠各黨拚選戰
陳水扁為兒站台
政治
軍事
綜合

「不拜票、不做廣告」 李敖短暫卻精采的政治路

上任首案查諷扁劇 陳師孟將赴高雄訪扁

2018-03-18 11:40聯合報 記者林麒瑋╱即時報導

監察委員陳師孟。圖／本報系資料照
監察委員陳師孟。圖／本報系資料照
分享
2009年司法節慶祝大會上，有檢察官因演出「諷扁行動劇」，引發國內外媒體議論。新科監委陳師孟今年二月自動申請調查，不排除進一步約詢當時的北檢主任檢察官慶啟人、法務部長王清峰等人。據了解，陳師孟將於明天(19日)或後天(20日)與檢察官南下高雄拜訪陳水扁

2009年司法節慶祝大會由檢察官編導、演出一段模仿秀，表演陳水扁前總統被收押時雙手上銬高舉、口中高喊司法不公等內容，極盡戲謔之能事，引發國內外媒體報導。

監察委員陳師孟表示，此事件適逢陳水扁前總統被控貪污案開庭前幾日，司法人員是否有蓄意影響社會輿論之不當意圖、未遵循司法倫理及保障犯罪嫌疑人之人權情事？司法官訓練課程是否應強化人權保障相關課程，以提升司法官司法倫理專業意識？又該事件經國際媒體報導後，嚴重損害台灣人權保障國際形象，使外界質疑司法人員之公正性，相關機關有無行政違失責任？均有進一步調查之必要。

陳師孟日前表示，前檢察官侯寬仁針對馬英九於台北市長任內的特支費案，以《貪污治罪條例》起訴此案，馬總統上任後，侯寬仁疑遭馬秋後算帳，他已申請自動調查。

陳師孟說，他日前已經去詢問扁家可以拜會的時間，未來會和調查官在上班的時間內南下高雄。至於拜訪扁的對話內容，他強調，不會涉及政治性議題或是侯寬仁案等其他案件，單純就檢察官編演陳水扁遭收押的舞台劇詢問扁的看法。

陳師孟陳水扁
我的老天額 可以雙人出國去東京 因為______________同行免費送！

相關新聞

扁在陳致中晚會違規上台　國民黨：邱太三若縱容就下台

2018-03-18 11:44

陳致中造勢…阿扁嘴巴拉拉鍊 上台送擁抱

2018-03-17 23:51

影／阿扁上台替陳致中加油 「拉拉鍊」示意不說話

2018-03-17 22:24

扁是否違反「不上台」原則 中監：蒐證後做綜合評估

2018-03-17 21:13

陳水扁上台為陳致中加油 擁抱陳致中

2018-03-17 20:32

扁參加陳致中造勢晚會 坐台下微笑聽演講

2018-03-17 19:42

中監准扁參加陳致中造勢晚會 陳菊：這是好事

2018-03-17 12:46

扁造勢晚會是否上台？ 陳致中：就是來加油打氣

2018-03-17 10:23

熱門文章

作家李敖過世 享壽83歲

2018-03-18 11:37

馬英九大啖扁食 簽名在周美青旁說要「簽小一點」

2018-03-17 18:48

野生馬英九十分鐘吃完扁食 與民眾合影花卅分鐘

2018-03-17 14:30

他說花蓮善款8億給業者 羅智強：賑災分藍綠果然人渣

2018-03-17 16:09

陳水扁上台為陳致中加油 擁抱陳致中

2018-03-17 20:32

真的有乾淨煤！徐國勇：建議大家google一下

2018-03-18 09:42

洪孟楷4月迎娶美嬌娘 未婚妻笑容甜似「蔡依珊」

2018-03-17 16:20

「乾淨的煤」你信嗎？ 治國話術還有更夢幻的…　

2018-03-18 09:00

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top