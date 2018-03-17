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陳致中造勢…阿扁嘴巴拉拉鍊 上台送擁抱

2018-03-17 23:51聯合報 記者楊濡嘉白錫鏗／連線報導

前總統陳水扁（左）昨晚首度替即將參選高市議員的陳致中（右）站台，兩人在台上擁抱。...
前總統陳水扁（左）昨晚首度替即將參選高市議員的陳致中（右）站台，兩人在台上擁抱。 記者劉學聖／攝影
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前總統陳水扁兒子陳致中昨晚在高雄舉行參選市議員的造勢晚會，阿扁雖出席，但坐在台下聽講，不過晚會最後，司儀宣布贈送「好彩頭」時，扁在眾人簇擁下，上台送了好彩頭並給兒子大大地擁抱。但此舉也等於踩了台中監獄畫下的紅線。

中監雖同意阿扁出席造勢會，但要求遵守「四不」原則：不上台、不演講、不受媒體採訪、不談政治。如今阿扁仍上台，台中監獄副典獄長李進國表示，會蒐集相關事證資料，做綜合評估判斷，依法處理。

陳致中擬在高雄市前鎮、小港區參加民進黨高雄市議員初選，本月十九日到廿一日民進黨進行初選民調。陳致中昨晚在前鎮憲德宮舉辦「溫暖挺正義．高雄全勝利」造勢晚會，全力為初選衝刺，保外就醫的陳水扁向中監申請參加兒子造勢晚會，並獲許可。

阿扁晚間七時許到場，一到場即受到在場民眾熱烈歡迎。扁在台下聽其他民代致詞和陳致中談話，頻頻點頭，聽到感動、有趣的，跟著民眾拍手，當司儀要全場一起喊，他跟著舉起雙手跟大家一起「凍蒜」，但都沒有出聲。

晚間八時廿多分，司儀要扁上台「致詞不演講」，扁在台下多次搖手婉拒，司儀改口搬出陳致中的阿嬤，說九十一歲的「扁媽」陳李慎無法參加晚會，請扁代表媽媽送好彩頭給陳致中，扁於是在眾人簇擁下上台。

扁上台時，大家要他講話，他做了一個嘴巴拉拉鍊的動作，表示不能講話。最後只送陳致中好彩頭，並大大擁抱兒子。

在場許多挺扁者說扁上台是「盛情難卻啦！」陳致中感謝父親陳水扁對他的關心，他走訪基層回家，扁總會問拜訪的情形、選情如何、民調如何；兒子參選，憂心的是他的父親，他感到很「歹勢」。

與陳致中同選區參選議員的許乃文表示，為人父親參加兒子的造勢活動，這是理所當然，也是人之常情；但以他曾擔任總統的高度，也許陳前總統可以更無私一點。

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