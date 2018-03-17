親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
川普簽署台旅法
深澳電廠案過關
政院因應陸惠台
藍綠各黨拚選戰
陳水扁為兒站台
北農休市生風波
政治
軍事
綜合

扁是否違反「不上台」原則 中監：蒐證後做綜合評估

2018-03-17 21:13聯合報 記者白錫鏗╱即時報導

前總統陳水扁今天晚間出席兒子陳致中的造勢晚會，雖然中監要求扁遵守「4不」，但到晩...
前總統陳水扁今天晚間出席兒子陳致中的造勢晚會，雖然中監要求扁遵守「4不」，但到晩會最後，阿扁在主持人與現場群眾的熱情呼喊下，被拱上台送好彩頭給陳致中，並給陳致中大大的擁抱。聯合報系記者劉學聖／攝影
分享
保外就醫的前總統陳水扁今晚參加兒子陳致中參選高雄市議員的造勢活動，台中監獄要求扁遵守「不上台」等4不原則，但今晚8時20多分，扁上台送好彩頭、並大大擁抱兒子，是否違反「不上台」的規定？中監表示事後蒐集相關事證資料，來做綜合評估判斷，依法處理。

台中監獄依據保外醫治受刑人管理條例，對扁有6項限制，分別是「限制住居」、「限制出境」（由台中地檢署檢察官下達）、「不能參與選舉活動」、「不能參與政治活動」、「不能接受媒體採訪」、「不可參與顯然與疾病無關的活動」。

前總統陳水扁申請參加兒子陳致中今晚的造勢晚會，很明顯的違反「不能參與選舉活動」、「不能參與政治活動」兩項限制，但中監還是同意扁出席，主因在於基於扁的家庭溫暖、家長祝福，望扁嚴守「不談及政治」、「不演講」、「不上台」、「不接受媒體採訪」等四不原則。

今晚陳水扁參加兒子陳致中的造勢晚會，約晚間8時20多分，扁上台送好彩頭給陳致中，並給陳致中大大的擁抱，是否違反「不上台」的規定？

台中監獄副典獄長李進國表示，事後蒐集相關事證資料，來做逐項認定，綜合評估判斷，依法處理。

【中央社台中17日電】

保外就醫的前總統陳水扁今晚出席兒子陳致中造勢晚會時上台，對於是否違反台中監獄昨天核准時的「四不」規定，中監表示，將蒐集資料後再做認定，依法辦理。

陳致中參與民進黨高市議員黨內初選，今晚舉辦造勢晚會。陳水扁事先向中監提出出席申請，中監以親情考量核准，但要求需遵守「不上台、不演講、不談政治、不接受採訪」，且現場要有醫師陪同，原則上可停留1.5小時。

今晚的造勢晚會上，陳水扁在尾聲時上台，並給了陳致中一個擁抱。對於此舉是否違反中監規定，台中監獄副典獄長李進國受訪表示，目前仍在蒐集資料，待資料完整後會再做認定，依法辦理。

中監日前曾指出，依「監獄行刑法施行細則」第73條第5款第3目規定，保外醫治受刑人離開住居所時應報告監獄；「保外醫治受刑人管理規則」第3條第6款也規定除維持日常生活及職業所必需外，未經監獄許可，不得從事與治療顯然無關活動。

陳致中陳水扁監獄
我的老天額 可以雙人出國去東京 因為______________同行免費送！

相關新聞

影／阿扁上台替陳致中加油 「拉拉鍊」示意不說話

2018-03-17 22:24

陳水扁上台為陳致中加油 擁抱陳致中

2018-03-17 20:32

扁參加陳致中造勢晚會 坐台下微笑聽演講

2018-03-17 19:42

中監准扁參加陳致中造勢晚會 陳菊：這是好事

2018-03-17 12:46

扁造勢晚會是否上台？ 陳致中：就是來加油打氣

2018-03-17 10:23

「四不前提」 中監同意扁出席陳致中造勢活動

2018-03-17 00:29

扁17日將參加造勢晚會 陳致中感謝又感動

2018-03-16 22:31

申請案轉彎 扁獲准父子同台 但要守四不原則

2018-03-16 21:01

扁申請參加兒子的造勢晚會 中監：漏夜審理中

2018-03-16 20:41
看更多

熱門文章

我要退錢！ 館長怒批花蓮善款8億補助業者 嗆「不捐了」

2018-03-17 09:31

川普簽台灣旅行法 陸媒：對美外交報復將會是全面的

2018-03-17 07:06

馬英九愛花蓮健走 冷笑話連發笑翻粉絲

2018-03-17 09:46

野生馬英九十分鐘吃完扁食 與民眾合影花卅分鐘

2018-03-17 14:30

他說花蓮善款8億給業者 羅智強：賑災分藍綠果然人渣

2018-03-17 16:09

馬英九大啖扁食 簽名在周美青旁說要「簽小一點」

2018-03-17 18:48

川普簽了台灣旅行法！ 鼓勵美台各層級官員互訪

2018-03-17 05:25

吳音寧不動如山 孫大千：靠山究竟是誰？

2018-03-17 08:52

陳水扁上台為陳致中加油 擁抱陳致中

2018-03-17 20:32

行政院八大政策 孫大千：強台還是誤台？

2018-03-17 10:37

洪孟楷4月迎娶美嬌娘 未婚妻笑容甜似「蔡依珊」

2018-03-17 16:20

深澳電廠爭議 呂秋遠：詹順貴無能為力

2018-03-17 07:07

走出洪案終無罪 沈威志復活代理陸軍司令部計畫處長

2018-03-17 09:50

蔡正元批馬「薄情討好敵人」 徐巧芯反擊

2018-03-17 14:12

深澳煤乾淨說被網友封「幹話王」 賴清德聽到了

2018-03-17 10:36

總統府調查閣員性騷擾 周玉蔻：他說自己不記得了

2018-03-17 11:17

台灣旅行法生效 卜睿哲：對行政部門不具約束力

2018-03-17 06:36

沒有室內煤倉…台電電廠露天堆煤 成嚴重汙染源

2018-03-17 00:29

川普簽了台灣旅行法 辜寬敏：美國知道「沒台灣不行」

2018-03-17 18:37

【重磅快評】從蘇花改禁行大客車看政府距離人民有多遠

2018-03-17 18:21

談燃煤電廠 周錫瑋：超超極限？ 超超蠢蛋！

2018-03-17 11:24

跟李登輝不同調 北市長選舉 辜寬敏不挺柯文哲

2018-03-17 17:11

藍軍北市推誰？ 4人登記初選 2人將無黨參選

2018-03-17 00:49

盼韓國瑜給交代 地方驚：高市那麼難選嗎？

2018-03-17 00:22

朱立倫打臉賴清德 「煤」沒有乾淨不乾凈

2018-03-17 09:58

扁參加陳致中造勢晚會 坐台下微笑聽演講

2018-03-17 19:42

賴清德「乾淨的煤」挨批是幹話 詹順貴緩頰

2018-03-17 14:42

不只法院有「咪兔」 細數政壇的鹹豬手羅生門

2018-03-17 08:00

台旅法生效 大陸學者：需強力反制

2018-03-17 21:36

新聞眼／強棒卻拒戰 藍營戰略失據

2018-03-17 00:27

台旅法生效 美前副國務卿建議川普蔡總統會面

2018-03-17 13:44

川普簽台旅法 陸媒：對美外交報復是全面的

2018-03-17 13:16

川普簽署台灣旅行法 學者憂：台灣恐成夾心餅乾

2018-03-17 10:36

台灣旅行法生效 蔡英文推特感謝川普 並列2國國旗

2018-03-17 21:52

台灣旅行法生效 蘇紫雲：美對兩岸傳遞訊號

2018-03-17 13:39

海巡署艦艇舷側機關銜超長 基層：毫無美感

2018-03-17 18:06

「對敵人處處討好」 蔡正元怪馬刪軍人待遇、砍軍法

2018-03-17 11:14

政二代參政 學者：小心「媽寶」標籤上身

2018-03-17 11:49

陸軍司令王信龍 低調赴多明尼加主持軍備援贈儀式

2018-03-17 10:16

柯建銘悼念林錦芳 不捨她因司法院副院長提名遭攻擊

2018-03-17 19:38
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top