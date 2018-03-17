扁是否違反「不上台」原則 中監：蒐證後做綜合評估

2018-03-17 21:13 聯合報 記者 聯合報 記者 白錫鏗 ╱即時報導



前總統陳水扁今天晚間出席兒子陳致中的造勢晚會，雖然中監要求扁遵守「4不」，但到晩會最後，阿扁在主持人與現場群眾的熱情呼喊下，被拱上台送好彩頭給陳致中，並給陳致中大大的擁抱。聯合報系記者劉學聖／攝影 分享 facebook 保外就醫的前總統陳水扁今晚參加兒子陳致中參選高雄市議員的造勢活動，台中監獄要求扁遵守「不上台」等4不原則，但今晚8時20多分，扁上台送好彩頭、並大大擁抱兒子，是否違反「不上台」的規定？中監表示事後蒐集相關事證資料，來做綜合評估判斷，依法處理。

台中監獄依據保外醫治受刑人管理條例，對扁有6項限制，分別是「限制住居」、「限制出境」（由台中地檢署檢察官下達）、「不能參與選舉活動」、「不能參與政治活動」、「不能接受媒體採訪」、「不可參與顯然與疾病無關的活動」。

前總統陳水扁申請參加兒子陳致中今晚的造勢晚會，很明顯的違反「不能參與選舉活動」、「不能參與政治活動」兩項限制，但中監還是同意扁出席，主因在於基於扁的家庭溫暖、家長祝福，望扁嚴守「不談及政治」、「不演講」、「不上台」、「不接受媒體採訪」等四不原則。

今晚陳水扁參加兒子陳致中的造勢晚會，約晚間8時20多分，扁上台送好彩頭給陳致中，並給陳致中大大的擁抱，是否違反「不上台」的規定？

台中監獄副典獄長李進國表示，事後蒐集相關事證資料，來做逐項認定，綜合評估判斷，依法處理。

【中央社台中17日電】

保外就醫的前總統陳水扁今晚出席兒子陳致中造勢晚會時上台，對於是否違反台中監獄昨天核准時的「四不」規定，中監表示，將蒐集資料後再做認定，依法辦理。

陳致中參與民進黨高市議員黨內初選，今晚舉辦造勢晚會。陳水扁事先向中監提出出席申請，中監以親情考量核准，但要求需遵守「不上台、不演講、不談政治、不接受採訪」，且現場要有醫師陪同，原則上可停留1.5小時。

今晚的造勢晚會上，陳水扁在尾聲時上台，並給了陳致中一個擁抱。對於此舉是否違反中監規定，台中監獄副典獄長李進國受訪表示，目前仍在蒐集資料，待資料完整後會再做認定，依法辦理。

中監日前曾指出，依「監獄行刑法施行細則」第73條第5款第3目規定，保外醫治受刑人離開住居所時應報告監獄；「保外醫治受刑人管理規則」第3條第6款也規定除維持日常生活及職業所必需外，未經監獄許可，不得從事與治療顯然無關活動。