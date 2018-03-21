美亞太副助卿訪台 國務院：重申美對台支持

2018-03-21 03:20 中央社 華盛頓20日專電



美國國務院東亞暨太平洋事務局副助卿黃之瀚（Alex Wong）20日晚間搭機抵台，美國在台協會派員前往接機，黃之瀚下飛機後面帶笑容，但沒有接受採訪。 中央社 分享 facebook 美國國務院東亞暨太平洋事務局副助卿黃之瀚抵台訪問3天。美國國務院說，黃之瀚將就台美關係重要議題與台灣當局磋商，他的訪問將再次確認美國長期以來的對台政策與支持。

黃之瀚（Alex Wong）於台北時間20日晚間抵達台灣，將停留至22日。

美國國務院東亞事務局發言人崔葛瑞斯（GraceChoi）回覆中央社郵件詢問時表示，黃之瀚此行將參加美國商會謝年飯並致詞，也會和台灣當局討論許多對美台關係具重要性的議題。

崔葛瑞斯表示，黃之瀚此次訪問將再次確認美國長期以來的對台政策與支持。