新館開幕 AIT爭取閣員級官員來台

美國在台協會（ＡＩＴ）台北辦事處可望在今年夏天從大安區搬遷到內湖新址。ＡＩＴ昨天在官方臉書上公布影片，由處長梅健華親自宣布夏天就要搬家的訊息。

在美國總統川普簽署台旅法後，各方高度關切新館開幕典禮上，美方將派哪一層次的官員出席？外交部長吳釗燮昨答覆國民黨立委許毓仁質詢時說，雙方政府持續交換意見，美國政府、ＡＩＴ都在盡量努力，盼能爭取閣員級的官員來台。

梅健華在影片中用中文說， 他要來介紹一下ＡＩＴ一直在進行的一件「大事」，接著他就從他在信義路現址走到附近的大安捷運站去搭乘捷運，並在內湖站出站後一路走到內湖新址。

短短的影片最後是梅健華走到新址大門前，說「讓我們進去看看吧」，但畫面就停格在大門打開的一剎那，裡面的真面目還是沒有揭曉。

但這時畫面出現字幕說，二○一八「夏天」即將落成，美台合作更上一層樓。ＡＩＴ發言人游詩雅昨天被問到大致的搬遷日期時，仍只回覆說，ＡＩＴ期待在今年「夏天」搬家，並未進一步透露具體的時間。

至於內湖新館的安全，由於ＡＩＴ的前任處長楊甦棣去年曾透露會有美軍陸戰隊進駐，游詩雅則說，就如現在信義路的現址一樣，會有少數的美籍同仁與為數更多的本地雇用的雇員，共同擔負起新址的安全措施，也會跟地方政府合作。

ＡＩＴ的內湖新館背靠小山丘，占地六．五公頃，包含辦公大樓、停車場、領務區、維修保養區、綠地與籃球場，搬遷之後，目前與信義路現址在不同地點辦公的農業組、美國文化中心將可合併在一處辦公。