其人其事／黃之瀚懂粵語 曾批歐巴馬對陸軟弱

2018-03-21 00:55 聯合報 華盛頓記者 聯合報 華盛頓記者 張加



美國國務院亞太副助理國務卿黃之瀚。 記者陳嘉寧／攝影 分享 facebook 來台的美國亞太副助理國務卿黃之瀚（Alex Wong）主管區域與安全政策，他今年二月曾向媒體解釋美國的「印度─太平洋」戰略，強調印太地區、南海穩定對美國的重要性。由於他過去批評前總統歐巴馬對中國大陸政策軟弱，外界評估黃之瀚將是平衡國務院內部「溫和派」的一股勢力。

據相關報導，黃之瀚一九八○年出生，父母親年幼時從廣東撤到香港，再移民到美國，黃之瀚聽得懂粵語。

黃之瀚畢業於賓州大學，之後取得哈佛法學院法律博士學位。他曾任美國國務院伊拉克法治顧問、參議員柯頓（Tom Cotton）的外交政策和法律顧問；在二○一二年美國總統大選中，黃之瀚為共和黨總統候選人羅姆尼競選團隊的外交與法律政策總監。

紐約時報二○一二年訪問當時負責羅姆尼外交政策的黃之瀚，黃之瀚直言，歐巴馬採取的政策一直默許中國大陸的行為，不斷給予中方更大的空間，希望中國大陸對美國有些讓步，「但根本沒有奏效」。

黃之瀚去年十二月出任國務院亞太副助卿，今年二月廿二日針對「印度─太平洋」戰略舉行電話記者會，他表示，美國海軍在南海增強穩定，不僅關係到美國的經濟，而是關係到全球經濟。

黃之瀚並說，美國與該地區盟友的夥伴關係，因為美國支持亞太經濟合作（APEC）與東協（ASEAN）等區域組織，美國在地區的地位與戰略相當強勁。

媒體詢問黃之瀚，是否擔心南海問題會影響美中在北韓問題上的合作？黃之瀚當時回應，美中一直在尋求合作領域，而毫無疑問地中國大陸需要在北韓問題方面做得更多。

雖然電話記者會主題為嚴肅的「印太戰略」，但黃之瀚也展現幽默的一面。當時記者會時間為華府一早，黃之瀚告訴參與的媒體，若聽到背景有嬰兒哭鬧，那是他的一歲小孩正在吃早餐或嘗試吃完早餐；他開玩笑說，他的發言可留紀錄、可發表，但背景的哭鬧或尖叫聲「不留紀錄」。