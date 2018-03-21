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美亞太副助卿黃之瀚訪台 今會蔡總統要談…

2018-03-21 00:49聯合報 記者林敬殷黃國樑、華盛頓記者張加／連線報導

美國國務院東亞暨太平洋事務局副助卿黃之瀚（Alex Wong）（右）昨晚飛抵桃園...
美國國務院東亞暨太平洋事務局副助卿黃之瀚（Alex Wong）（右）昨晚飛抵桃園機場，今晚將與蔡英文總統出席美國商會活動。 記者陳嘉寧／攝影
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台灣旅行法」日前生效，美國國務院東亞暨太平洋事務局副助卿黃之瀚（Alex Wong）昨晚抵台訪問，今晚將與蔡英文總統出席美國商會活動。不過美國在台協會澄清，其訪台行程早已排定，不是因台旅法生效所進行的安排（not occurring in response to the Taiwan Travel Act）。

總統府發言人林鶴明也說，黃之瀚訪台行程是在台旅法生效前即敲定。相關人士指出，在台旅法通過前，層級更高的美方相關官員便曾訪問台灣，過去將近兩年來，台美之間各領域交流合作，也確實較諸以往更為頻繁密切，這可與台旅法從立法到通過的這段期間，台美兩國間的往來與氣氛相映照。

黃之瀚是國務院東亞暨太平洋事務局的副助卿，去年十二月才上任。相關人士表示，黃之瀚不像過去數度訪台的亞太副助卿如馬志修，負責亞太經合會相關的經濟業務，黃也非直接負責兩岸關係或台灣的副助卿；據了解，黃之瀚負責的是「印太戰略」。

蔡英文總統去年十二月十一日 接見ＡＩＴ主席莫健時表示，台灣是印度太平洋區域的自由民主國家，自然是「自由開放的印度─太平洋」戰略中的相關者，台灣可以對這個區域做出更多貢獻。因此，黃之瀚訪台是否與印太戰略有關，以及他今晚與蔡總統的互動，備受關注。

外交部表示，黃副助卿為美國川普政府上任後，首位政治任命的亞太副助卿，在外交政策的擘劃及分析上具有豐富經歷；黃之瀚將拜會我政府相關部門，了解我政經發展與外交、國防及兩岸政策，並就台美關係未來發展，以及兩國在「印太區域的各項合作」交換意見。

美國總統川普十六日簽署台灣旅行法，中國大陸外交部發言人陸慷十七日指該法案嚴重違反一個中國原則和中美三個聯合公報規定，敦促美方糾正錯誤。

本報記者詢問美國國務院，對於中方要求美方糾正錯誤有何回應，國務院發言人十九日透過電子郵件回覆表示，美國仍信守基於美中三個聯合公報與台灣關係法的「一中政策」；美國視台灣為重要的合作夥伴，基於這樣的主張以及台灣關係法，美國幾十年來一直與台灣維持堅實的非官方交流，包括美國政府高層與台灣代表的互訪。

國務院台灣旅行法印度

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