新聞分析／不應是籌碼…台灣要當美中槓桿

2018-03-21 00:12 聯合報 記者 聯合報 記者 李光儀



行政院長賴清德昨天在施政質詢時表示，抗議大陸的鴨霸言論。 記者鄭超文／攝影 分享 facebook

美國國會通過台灣旅行法後，台美關係似乎進入一波新的蜜月期。但與此同時，兩岸關係卻有每況愈下之勢，除了雙方話說得越來越重、越來越沒有轉圜空間，連行之有年的城市交流「雙城論壇」都遇到了蔡政府的阻擋。台灣與大陸、美國的三角戰略平衡關係，顯然已經偏重「台美」。

以民進黨長期對大陸採取對抗的脈絡來看，蔡政府對這樣的趨勢就算不是「樂見」，也應該是「可以接受」。更何況，此一路線讓民進黨在國民黨執政時獲得了不小的政治利益，加上今年是大選年，從兩岸、外交政策「出口轉內銷」的角度觀之，可見的未來，蔡政府恐怕不會放棄這樣的政策方向。

問題是，美國和中國大陸間的情勢不管怎麼發展，始終是大國間爭奪霸權的權力遊戲，台灣夾在這兩強之間，很難有什麼叫牌的空間。如今川普對大陸的貿易戰開打，著眼點自然不只是經貿層面，也希望能在國際政治上孤立中國大陸。台灣，當然也就很難不避免自己成為美國的籌碼。

當籌碼不一定全然是壞事，若能從中得到政治或商業利益，亦無不可。可擺在眼前的事實是，不管蔡政府多麼不願意，中國大陸都是距離台灣最近的霸權，也是與台灣貿易依存度最高的商業夥伴，甚至台灣的國際空間，也當相當程度看大陸的臉色。外交部坦承今年我國重返ＷＨＡ的難度比去年還高，就相當程度反映了這個事實。

說穿了，除了台灣認清自己國際戰略籌碼的地位，更應該要做好成為「國際戰略槓桿」的準備。南韓在北韓、美國衝突中扮演的角色，值得借鏡。「兩大之間難為小」或許是國際政治的現實，但為政者總應該要有更周全的考量，才能讓自己立於不敗之地。