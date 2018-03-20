綠委：國務院官員來台不必遮掩 具一定意義

2018-03-20 20:14 中央社 台北20日電



美國國務院東亞暨太平洋事務局副助卿黃之瀚20日至22日訪問台灣，民進黨立委羅致政說，美國國務院現任官員來台，不必遮遮掩掩，並出席公開活動，顯然有一定程度的政治意義。

美國在台協會今天表示，美國國務院東亞暨太平洋事務局副助卿黃之瀚（Alex Wong）20日至22日訪問台灣，與台灣當局討論對美台關係具重要性的議題。

訪台期間，黃之瀚將於明天在台北美國商會謝年飯致詞；總統蔡英文也將出席台北美國商會謝年飯並致詞。

民主進步黨籍立法委員蔡適應認為，黃之瀚訪台，有三個觀察面向，一、台美交流是持續且穩定增強關係；二、黃之瀚不是因為台旅法通過才來的，而是本來就規劃要訪台；三、黃之瀚訪台過程中，一定會傳達美國政府對於台旅法通過之後，未來台美關係升級升溫的一些具體作法與建議，並跟台灣方面討論。

蔡適應說，過去台灣的重要人物無法訪問華府，台灣旅行法通過後，鼓勵美台之間所有層級官員互訪，但也不是突然間想去就去了，而是透過一些活動邀訪，逐步讓關係升溫。

蔡適應認為，黃之瀚相當程度會與外交部人員聊到此議題，這些議題，短期間內不會有明確答案，但對於雙方在共識上推動與理解，會有非常大的幫助；對於美國官員來講，來台灣訪問就更不用遮遮掩掩。

此外，他說，台美慢慢增溫，對雙方都會是好事，畢竟，有時候衝太快，容易引起第三方的誤判局勢，以為挑釁，引起不必要的誤會。

民進黨立委羅致政說，一般來講，國務院都會比較低調，這次黃之瀚訪台，有一定象徵的外交意涵。在台灣旅行法通過之後，這是非常正面積極的動作，落實台美之間官方、尤其是外交層級的互動往來，國務院派人來台參加活動，而且是個公開活動，顯然有一定程度政治上的意義。

羅致政指出，台旅法通過後，美方知道外界會放大解讀，但美國也不避嫌，顯然台美的交流是希望往常態方向發展，他也希望未來雙方從這個層級開始往上交流。

台灣智庫執行委員賴怡忠說，黃之瀚這次來，不是私下偷偷摸摸，而是有公開活動，也顯示，美國認為現在台美關係的發展，應該要按照台美自己本身發展關係的需要來推進，但也不會賦予它太複雜的政治色彩，而是在務實推進關係上面，「該做什麼就做什麼」，「我們也是樂見這樣的方式」。

賴怡忠說，台灣應是以審慎、正面的方向經營台美關係，不會四處公開宣傳說這是多偉大的突破；務實推展雙邊關係的需要之上，在有互信基礎之下，往前走。

賴怡忠也認為，不要把黃之瀚訪台，與台灣旅行法做太密切的掛勾，因為這兩件事是完全不同的事；這也顯示美國行政部門認為要發展台美關係應該在務實、推展關係的需要上面，處理彼此的互動，而不是給互動過多的政治色彩。