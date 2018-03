美國務院亞太副助卿訪台 外交部:助深化關係

2018-03-20 18:24 中央社 台北20日電



美國總統川普上週簽署台灣旅行法。美國在台協會今天表示,美國國務院東亞暨太平洋事務局副助卿黃之瀚將於20至22日訪台;外交部表示歡迎,將有助深化台美夥伴關係。

AIT今天發布新聞稿表示,訪台期間,黃之瀚(Alex Wong)將於台北美國商會謝年飯致詞,也會和台灣當局討論許多對美台關係具重要性的議題。

美國總統川普16日簽署台灣旅行法,正式成為美國法律,鼓勵美台之間所有層級官員互訪,黃之瀚這次來訪,格外引起關注。總統蔡英文也將出席明天舉行的台北美國商會謝年飯並致詞。

不過,AIT發言人游詩雅(Sonia Urbom)告訴中央社記者,黃之瀚訪台並非是因應台灣旅行法(notoccurring in response to the Taiwan Travel Act)的安排,他的訪問已規劃一段時間。

同時,外交部也發布新聞稿表示,誠摯歡迎黃之瀚訪台。這是黃之瀚去年12月擔任現職以來首度訪問台灣,訪台期間將拜會政府相關部門,實地瞭解台灣政經發展與外交、國防及兩岸政策,並就台美關係未來發展,以及兩國在印太區域的各項合作交換意見。

外交部指出,黃之瀚是川普上任後,首位政治任命的亞太副助卿,在外交政策擘劃、分析上具有豐富經歷;這次應邀來訪,「不僅彰顯台美兩國友好情誼,也有助於深化雙方的夥伴關係」。

知情人士說,黃之瀚是負責印太戰略的國務院官員。

AIT表示,黃之瀚在接任副助卿之前,曾任參議員湯姆柯頓(Tom Cotton)的外交政策和法律顧問;2012年美國總統大選中,黃之瀚為共和黨籍的羅姆尼(MittRomney)陣營擔任外交與法律政策總監。此外,黃之瀚2007至2009年擔任美國國務院伊拉克法治顧問。

在黃之瀚訪台之前,美國國務院亞太副助卿暨「亞太經濟合作會議」(APEC)資深官員馬志修(MatthewJ. Matthews)已曾多次訪台。

此外,過去曾訪台的美國國務院官員包括,2012年來訪的時任美國國務院主管經濟及商業事務助卿費南德茲(Jose W. Fernandez),2015年來訪的時任美國國務院經濟暨商業事務局助理國務卿芮福金(CharlesRivkin),以及曾於2014、2016年訪台的時任美國國務院經濟暨商業事務局首席副助卿唐偉康(Kurt Tong)。2016年唐偉康也曾於台北美國商會謝年飯致詞。