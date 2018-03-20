美國務院亞太副助卿訪台 外交部：助深化關係

2018-03-20 18:24 中央社 台北20日電



美國總統川普上週簽署台灣旅行法。美國在台協會今天表示，美國國務院東亞暨太平洋事務局副助卿黃之瀚將於20至22日訪台；外交部表示歡迎，將有助深化台美夥伴關係。

AIT今天發布新聞稿表示，訪台期間，黃之瀚（Alex Wong）將於台北美國商會謝年飯致詞，也會和台灣當局討論許多對美台關係具重要性的議題。

美國總統川普16日簽署台灣旅行法，正式成為美國法律，鼓勵美台之間所有層級官員互訪，黃之瀚這次來訪，格外引起關注。總統蔡英文也將出席明天舉行的台北美國商會謝年飯並致詞。

不過，AIT發言人游詩雅（Sonia Urbom）告訴中央社記者，黃之瀚訪台並非是因應台灣旅行法（notoccurring in response to the Taiwan Travel Act）的安排，他的訪問已規劃一段時間。

同時，外交部也發布新聞稿表示，誠摯歡迎黃之瀚訪台。這是黃之瀚去年12月擔任現職以來首度訪問台灣，訪台期間將拜會政府相關部門，實地瞭解台灣政經發展與外交、國防及兩岸政策，並就台美關係未來發展，以及兩國在印太區域的各項合作交換意見。

外交部指出，黃之瀚是川普上任後，首位政治任命的亞太副助卿，在外交政策擘劃、分析上具有豐富經歷；這次應邀來訪，「不僅彰顯台美兩國友好情誼，也有助於深化雙方的夥伴關係」。

知情人士說，黃之瀚是負責印太戰略的國務院官員。

AIT表示，黃之瀚在接任副助卿之前，曾任參議員湯姆柯頓（Tom Cotton）的外交政策和法律顧問；2012年美國總統大選中，黃之瀚為共和黨籍的羅姆尼（MittRomney）陣營擔任外交與法律政策總監。此外，黃之瀚2007至2009年擔任美國國務院伊拉克法治顧問。

在黃之瀚訪台之前，美國國務院亞太副助卿暨「亞太經濟合作會議」（APEC）資深官員馬志修（MatthewJ. Matthews）已曾多次訪台。

此外，過去曾訪台的美國國務院官員包括，2012年來訪的時任美國國務院主管經濟及商業事務助卿費南德茲（Jose W. Fernandez），2015年來訪的時任美國國務院經濟暨商業事務局助理國務卿芮福金（CharlesRivkin），以及曾於2014、2016年訪台的時任美國國務院經濟暨商業事務局首席副助卿唐偉康（Kurt Tong）。2016年唐偉康也曾於台北美國商會謝年飯致詞。