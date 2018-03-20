大陸施壓台旅法 美國務院重申一中

2018-03-20 14:05 聯合晚報 華盛頓記者 聯合晚報 華盛頓記者 張加 ／19日電



美國總統川普16日簽署台灣旅行法，鼓勵美台各層級官員互訪；國務院官員19日表示，美國仍信守「一中政策」，且美國幾十年來與台灣維持堅實的非官方交流，包括美國政府高層官員與台灣代表的互訪。

對於川普簽署台灣旅行法，中國大陸外交部發言人陸慷17日指該法案嚴重違反一個中國原則和中美三個聯合公報規定；陸慷說，中方對此堅決反對，敦促美方糾正錯誤。

本報記者詢問美國國務院，對於中方要求美方糾正錯誤有何回應，國務院發言人19日透過電子郵件回覆，美國仍信守基於美中三個聯合公報與台灣關係法的「一中政策」。

國務院發言人並說，美國視台灣為重要的合作夥伴，一個民主成功故事，也是對世界有利的力量；基於這樣的主張，以及台灣關係法，美國幾十年來一直與台灣維持堅實的非官方交流，包括美國政府高層與台灣代表的互訪。

白宮16日發布通知，川普簽署數項法案，其中一項為台灣旅行法。台灣總統蔡英文17日推文感謝川普簽署台灣旅行法，期待與川普政府合作，進一步推動台美之間長期的合作關係；總統府發言人林鶴明則說，接下來會與美國行政部門密切合作，讓台美關係能更為強健。

陸外交部發言人陸慷17日表示，對美方簽署「與台灣交往法案」表示堅決反對，並已向美方提出嚴正交涉。

陸慷指出，該案有關條款儘管沒有法律約束力，但它嚴重違反一個中國原則和中美三個聯合公報規定，向「台獨」分裂勢力發出了嚴重錯誤信號。

陸慷說，「我們對此堅決反對。中方敦促美方糾正錯誤，停止美台官方往來和提升實質關係，慎重妥善處理涉台問題，以免對中美關係和台海地區和平穩定造成嚴重損傷。」