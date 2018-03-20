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陳菊訪紐約話務中心 盼高雄市民有更棒服務

2018-03-20 10:35中央社 紐約19日專電

高雄市長陳菊利用赴華府前，今天與市府團隊拜會紐約市政府311市民服務專線話務中心，提及高雄市「1999高雄萬事通」就是10年前吸取紐約經驗設置，獲得市民很高信賴與好評。

陳菊上午由駐紐約台北經文處長徐儷文陪同，參觀311市民專線話務中心。她說，過去10年來，高雄市服務專線累積逾1000萬通電話，每年約70至80萬通，需求量很大，市民現在碰到任何與市政有關大小事，就會想到撥打免費1999電話。

她表示，這次特別利用訪問紐約機會，實地參觀311市民服務話務中心，擷取經驗，期盼提供高雄市民更便捷、更好的服務。

隨後，陳菊及市府官員搭乘火車至華府，繼續第二站訪問。在華府期間，陳菊主要是20日下午（當地時間）在智庫戰略暨國際研究中心（CSIS）發表「我的4000天與40年：台灣的民主之路」演講，並回答提問，另外也將拜會美方官員。

此外，陳菊22日將訪問美東第2大港巴爾的摩考察內港再生計畫（Inner Harbor 2.0），作為港都發展港灣再造參考，替高雄港加把勁。24日返國前夕，陳菊將回到紐約，除到911紀念館向罹難者獻花致意，晚上在法拉盛台灣會館與僑胞餐會並發表演說。

陳菊紐約紀念館

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