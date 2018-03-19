親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
李敖人生劃句號
李敖逝各界悼念
台灣旅行法生效
深澳電廠案過關
藍綠各黨拚選戰
世代調查首部曲
政治
軍事
綜合

昔批馬英九「圍城」 蔡政府卻築2倍高「柏林圍牆」

被催租金惱羞成怒！台南21歲房客殺房東棄屍山區

台旅法見真章 綠委：台美國防論壇第一關

2018-03-19 14:46中央社 台北19日電

美國總統川普16日簽署台灣旅行法，正式立法生效，鼓勵台美各層級官員互訪。民主進步黨籍立委王定宇今天指出，見真章的第一關是今年5月台美國防論壇，屆時美方與會層級是指標。

立法院外交及國防委員會召集委員的王定宇接受媒體聯訪時說，樂見台美關係的昇華，但也不要高估任何一個法案的通過，畢竟國際關係還是現實的。

王定宇指出，美方從之前歐巴馬政府簽署的2017年國防授權法案，到川普最近簽署「2018財政年度國防授權法」，加上台灣旅行法，這三套配套加起來，能不能實質推動台美雙方高層的互訪？「見真章的第一關」就是今年5月在台灣舉行的台美國防論壇。

他說，屆時美方會派什麼層次官員來台出席這場台美國防軍事工業會議，參與這定義為民間國防業者的交流與論壇？如果美方派出了高過以往的行政官員，就可以說兩次的國防授權法案與台灣旅行法已經開始往執行的方向走，這是個指標。

王定宇認為，另外一個觀察時間點則是落在今年年底，屆時台灣派去美國參與國防合作會議的層級，是不是可以超過以往的副部長以上？這是另個指標。

中國國民黨籍立委江啟臣回應媒體詢問解讀，台灣旅行法立法生效，是美國國會給行政部門更大政策迴旋空間，特別是給川普打台灣牌有更大空間和戰略縱深。

他認為，不論用詞或通過相關法令為何，只要它屬於國會建議的項目，最終行政裁量權和行政措施的決定權仍然都還是在行政部門，特別是美國總統和國務院。

本身也是外交及國防委員會成員的江啟臣提醒，面對新情勢，台灣的因應措施是什麼？有可能在台灣旅行法通過後有什麼樣的措施？兩岸之間的關係又要如何改變？國安團隊要加把勁並有遠見，因應未來複雜的情勢。

時代力量立委徐永明接受中央社記者訪問時說，台灣旅行法立法生效之後，民進黨政府應把總統、副總統、行政院長訪問華府，甚至把「蔡川會」列做努力目標。

徐永明強調，「這方向當然是非常清楚」，台灣、蔡政府應好好把握這機會。

台灣旅行法王定宇川普
我的老天額 可以雙人出國去東京 因為______________同行免費送！

相關新聞

台旅法生效 高層何時出訪3部會官員答不出

2018-03-19 14:17

影／取經綠色廊道 陳菊訪紐約高線公園

2018-03-19 12:25

台灣旅行法通過 外交部：再發生李登輝訪美是好事

2018-03-19 11:44

官員去旅行台灣等挨打 游梓翔：台旅法划算嗎？

2018-03-19 09:51

接府秘？ 陳菊：華府重要行程結束後才討論

2018-03-19 07:32

川普簽台旅法 國台辦批「挾洋自重」

2018-03-19 00:04

陳菊訪美獲特殊待遇 將見薛瑞福

2018-03-18 23:56

許信良：執政者有義務打破兩岸僵局

2018-03-18 23:51

新聞眼／陳菊訪美的政治意涵

2018-03-18 23:47

《台灣旅行法》通過 陸官媒：美對陸戰略新姿態

2018-03-18 14:15

川普簽旅行法 國台辦：台灣挾洋自重必引火焚身

2018-03-18 13:17

川普簽署台旅法 陳菊：台美關係一大步

2018-03-18 12:09

國台辦：台旅法嚴重衝擊兩岸關係

2018-03-18 11:56

台灣旅行法生效 陸國防外交同稱反對

2018-03-18 11:56

陳菊感謝美支持台旅法 台美重要一大步

2018-03-18 11:56

川普簽台灣旅行法 國台辦警告：挾洋自重必將引火焚身

2018-03-18 11:16
看更多

熱門文章

一生多情 李敖的七段戀愛和兩次婚姻

2018-03-18 21:48

曾批「真的李敖死了」 王世堅今哽咽道歉

2018-03-18 21:27

李文爭親子關係認定 名正言順當李敖女兒

2018-03-18 16:43

孫大千：台灣政治遺老以舊思維垂死掙扎

2018-03-19 08:06

李敖大女兒李文爭親子關係 要認祖歸宗

2018-03-18 22:37

8億善款遭質疑濫用 傅崐萁：不滿意可退費，花蓮概括承受

2018-03-19 12:56

「滿城盡是吳音寧」 李艷秋：這就是現在的台灣

2018-03-19 12:41

現任立委的她 當年被李敖叫小妹妹

2018-03-18 18:17

李敖過世 段宜康：這個人絶不該受到褒揚

2018-03-19 09:24

回首319槍擊案…警界高層倒一片 侯友宜也不敢「獎」自己

2018-03-19 09:00

打臉賴清德、謝長廷 環團：不懂別亂講

2018-03-18 20:13

不是新技術？ 超超臨界12年前叩台失利　

2018-03-18 20:14

多年後竟成好友 李敖留存他高中寫的一封信

2018-03-18 21:56

不甩！張善政善款釋疑 館長：我要退款謝謝

2018-03-19 14:13

不滿花蓮震災捐款遭濫用 486先生要把捐款拿回來

2018-03-19 09:53

一生多情 李敖的七段戀愛兩次婚

2018-03-18 23:58

林口電廠較乾淨？ 新北環保局怒：台電是在愚民嗎

2018-03-19 12:20

昔抗六輕今來深澳 陳定南之子：當政者的良心問題

2018-03-18 19:16

珍貴忘年之交 李敖都稱她「新娘子」

2018-03-18 21:03

只有兩篇碩士論文以李敖為主題 教授：少到不可思議

2018-03-18 19:13

蔡政府上任兩年 支持台灣獨立從逾五成倒退至38%

2018-03-19 09:43

蔡詩萍憶李敖：他曾說一把年紀還要粉墨登場很悲哀

2018-03-19 02:20

新聞眼／陳菊訪美的政治意涵

2018-03-18 23:47

詩魔洛夫病逝 「他的詩會重重打在心頭」

2018-03-19 12:02

「勇於挑戰體制」 蔡總統臉書發文悼念李敖

2018-03-18 18:15

臉書悼念李敖 陳芳明：他走了仍是我的典範

2018-03-18 18:15

網友退款氣到飆淚 花蓮地震善款委員會公布退款流程

2018-03-19 15:16

狂氣李敖愛批判 私下為人客氣

2018-03-18 16:49

昔日反核今變節？陳學聖一張照片打臉鄭麗君

2018-03-19 13:32

當代詩人洛夫凌晨病逝 享壽91歲

2018-03-19 11:50

8億善款補助產業被質疑 傅崐萁19日出面說明

2018-03-18 23:45

李敖辭世 鄭麗君：呈請總統褒揚

2018-03-18 18:51

扁趴趴走打選戰？台派救星？不定時炸彈？

2018-03-19 08:00

「乾淨的煤」惹議 賴揆：眼見為憑

2018-03-19 00:18

陳菊訪美獲特殊待遇 將見薛瑞福

2018-03-18 23:56

蔡英文滿意度持續低迷 賴清德獲半數台灣人肯定

2018-03-19 10:03

腫瘤長在腦幹上 醫：生命中樞無法開刀

2018-03-18 16:40

余光中未獲褒揚但李敖有 黃春明：黨派為政

2018-03-19 11:14

以世界第一禁書作家自豪 李敖讓「文星雜誌」倒刊

2018-03-18 21:57

【重磅快評】吃姑婆芋、芭蕉香蕉及木炭燃煤的共同點

2018-03-19 11:35
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top