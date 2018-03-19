影／取經綠色廊道 陳菊訪紐約高線公園

2018-03-19 12:25 世界日報 記者 世界日報 記者 顏嘉瑩 ／紐約報導



高雄市長陳菊18日於紐約參訪曼哈頓高線公園(High Line Park)，表示目前高雄市政府正積極推動鐵路地下化，規畫成綠色廊道，因此特別前來取經，參觀紐約最成功的都市規畫案之一。

陳菊此次訪美，除了將在華府智庫「戰略暨國際研究中心」發表「我的4000天與40年：台灣的民主之路」演說，也安排了包括造訪紐約高線公園、311 Call Center和九一一紀念館等行程。她18日在高線公園介紹，高雄市政府正積極推動鐵路地下化，由於舊鐵道綿延15.37公里，地下化後，市府希望能將該空間規畫成一綠色廊道，提供民眾觀光休閒之用，因此市府團隊此次特別來紐約取經，並由前紐約市都市規畫局主任城市規畫師鄭向元陪同解釋。