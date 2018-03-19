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官員去旅行台灣等挨打 游梓翔：台旅法划算嗎？

2018-03-19 09:51聯合報 記者何祥裕╱即時報導

美國總統川普已簽署「台灣旅行法」。歐新社
美國總統川普已簽署「台灣旅行法」。歐新社
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日前美國總統川普簽署台灣旅行法，世新大學傳播學院院長游梓翔在臉書以「官員去旅行台灣等挨打」為提貼文表示，美國面對大陸崛起壓力，了手上還有台灣這張牌了，而且台灣很多人還很願意被當牌打，台灣自願被美國當牌打的結果，就是被大陸當孩子打，官員去旅行，台灣等挨打，這《台灣旅行法》，真划算嗎？

游梓翔表示，川普簽署《台灣旅行法》，主要在「鼓勵美台之間所有層級互訪」。這個法的名字很奇怪，「台灣」+「旅行」。如果美國對於與其他所有地方互訪都要來個這樣的法案，豈不是每個地方都要有個「XX旅行法」？當然不是。會有這個法正是因為台灣的特殊情況。

他說，美國在一中政策下，維持台美熱絡的民間往來，但對美台官方往來的層級作了限制。現在大陸崛起了，美國在國際、軍事與經貿上處處感到壓力，擔心大陸「追尾」甚至「超越」了。怎麼辦呢？就想起了手上還有台灣這張牌了，而且台灣很多人還很願意被當牌打呢。

貼文指出，寫上「鼓勵」、「所有層級」互訪，讓這局可以玩大也可以玩小。和大陸要到東西了，就玩小點，反正只是「鼓勵」，要不到就玩大一點，寫的可是「所有層級」喔，蔡總統馬上就對號入座了。

游梓翔說，對《台灣旅行法》，他有兩個看法——

首先，仿照行政院將「惠台」正名為「對台」的標準，這個法真的是《台灣旅行法》嗎？其實台美民間往來順暢無比，從來不是問題，這個法其實是「台美官員相互旅行法」。把這個法叫做《台灣旅行法》，不就成了「文字遊戲」，好像沒了這個法，「台灣」就不能「旅行」了一樣。

其次，其實很多人都分析了，台灣自願被美國當牌打的結果，就是被大陸當孩子打。被當牌打完了台灣仍不過是美國的一張牌，被當孩子打完後一個中國原則也不會改變。簡單說，台獨夢還是做不成，台灣反討了一頓打，到時候被打到的，就未必只有官員而已了。

官員去旅行，台灣等挨打，這《台灣旅行法》，真划算嗎？

台灣旅行法游梓翔川普
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