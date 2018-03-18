陳菊訪美獲特殊待遇 將見薛瑞福

高雄市長陳菊（中）美東時間十七日飛抵紐約展開訪美行，並與前來接機的民眾交談。陳菊將於十九日前往華府，期間可望與白宮、國防部等資深官員會談。 中央社 分享 facebook

美國總統川普上周簽署「台灣旅行法」，高雄市長陳菊、行政院政務委員鄧振中等我方官員本周接連造訪華府。據了解，外傳將接任總統府秘書長的陳菊在華府期間，獲得美方的特殊待遇，安排與國安會亞洲事務資深主任博明、國防部亞太事務助理部長薛瑞福等美方資深官員見面，顯見美方對陳菊此行的重視程度。

見美資深官員面 是特例

熟悉台美關係人士指出，一般而言，台灣的市長訪問華府不是問題，但除非是總統參選人等具特殊身分的政治人物，否則不大會安排與美資深官員見面的行程，陳菊算是特例。不過，鄧振中訪美應該是我方主動提出，陳菊訪美可能是美方邀請，儘管時間點落在台旅法剛生效之後，但是和台旅法的通過、台美官員互訪沒有直接關係。

在此之前，據了解，行政院長賴清德去年以台南市長身分訪問華府時，也曾獲得美方的「特殊安排」。

十七日率市政參訪團訪美的高雄市長陳菊，成為台旅法生效後首位訪美的台灣地方首長。

陳菊：台美關係重要一大步

陳菊表示，此法對台美關係是很重要的一大步，可望為台灣爭取更多的國際空間。陳菊一行於美東時間十七日晚間八時許抵達紐約甘迺迪機場，陳菊表示，自由民主是普世價值，台美關係友好密切，交流頻繁，雙方互動往來有很深厚長遠的基礎。

鄧振中則於昨天上午率領經濟部國貿局、工業局官員訪問美國華府，預計拜會商務部、貿易代表署等行政部門，向美方官員說明產業界對於川普政府對進口鋼品和鋁材課徵高關稅的關切，並爭取美方對我國進口鋼鋁豁免高關稅。

陳菊抵達紐約後受訪表示，台灣在國際上受到很大艱難，「台灣旅行法」能獲得美國國會通過及川普總統簽署，顯示美方對進一步強化台美關係，展現了十分的善意，這對雙方關係而言，是很重要的一大步，可望為台灣爭取更多的國際空間。

消息人士說，陳菊訂於美東時間十九日下午抵達華府，廿、廿一日安排公開與不公開的行程，期間除了拜會行政部門官員，也會與國會議員見面或通話。

將在華府智庫中心發表演說

陳菊這次預計前往紐約、華府、巴爾的摩和費城，美東時間廿日下午將前往華府智庫戰略暨國際研究中心（ＣＳＩＳ）發表演說，主題為「我的四千天與四十年：台灣的民主之路」，以女性執政者觀點分享個人生命歷程與城市治理經驗。值得一提的是，總統蔡英文在二○一五年六月，也以民進黨主席暨總統參選人的身分，在ＣＳＩＳ發表演說。