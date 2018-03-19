川普簽台旅法 國台辦批「挾洋自重」

2018-03-19 00:04 聯合報 記者 聯合報 記者 許依晨 ／綜合報導



中國大陸國務院台辦發言人安峰山。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

美國總統川普簽署「台灣旅行法」，中國大陸國務院台辦發言人安峰山昨日稱，該案有關條款嚴重違反一個中國原則和中美三個聯合公報規定，向「台獨」分裂勢力發出了嚴重錯誤信號。他並再次重申，「挾洋自重必將引火燒身」。

安峰山指出，大陸外交部等部門已表明了陸方堅決反對美方簽署「台灣旅行法」的嚴正立場，並已向美方提出嚴正交涉。