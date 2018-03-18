新聞眼／陳菊訪美的政治意涵

2018-03-18 23:47 聯合報 本報記者 聯合報 本報記者 賴昭穎



高雄市長陳菊美東時間十七日飛抵紐約展開訪美行，並與前來接機的僑胞合影留念。 （中央社） 分享 facebook

美國總統川普上周簽署「台灣旅行法」，巧合的是，我行政院政務委員鄧振中、高雄市長陳菊先後訪問華府，雖可視為時間上的巧合，但陳菊此行可能拜會白宮、國防部等美方資深官員的行程，也讓這趟所謂的「市政行程」增添許多政治意涵，恐怕會讓北京當局在中美關係的一中問題上更警戒，也會以更緊縮做法處理兩岸關係、尤其在台灣拓展國際空間方面。

台旅法通過後，關鍵在於美國行政部門落實的意願和程度，川普政府近日一連串的高層人事調整，以及在經貿議題上陸續釋放的訊息觀察，以較為強硬的措施處理長久失衡的美中貿易關係，已成為川普政府目前的優先處理事項。儘管川普就算不簽署，台旅法也會自動生效，但川普選在自動生效的最後一刻簽署背書，這樣的動作，多少有打「台灣牌」的意味。

至於陳菊這次訪美，儘管身分是高雄市長，但華府也深刻了解她在國內政壇的影響力，因此不論她返國後是否接任總統府秘書長，美方行政官員自然不會錯過與她直接互動的機會。目前的變數就是北京如何看待陳菊這次訪美，以及要動用多少政治資本來勸阻美方，不要違反美國的一中政策或中方的一中原則。

事實上，台灣的正副總統、行政院長、外交部長、國防部長不能進入華府，是過去是幾十年來台美雙方形成的默契，抑或是美方行政部門的自我制約，法令並未明文禁止。美對陳菊的禮遇，固可以說是陳菊即將北上任要職的重視，也可以視做行政部門履踐台旅法的誠意試金石。

台旅法立法通過，如果行政部門不執行，法律仍是形同具文，更何況台旅法表達的是國會的意見，台旅法的通過對台灣是好消息，但實質上台美關係能獲得多少進展，恐怕是我方才要更迫切需要的爭取的。