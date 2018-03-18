許信良：執政者有義務打破兩岸僵局

2018-03-18 23:51 聯合報 記者 聯合報 記者 黃國樑 ／台北報導



民進黨前主席許信良表示，不管任何人執政，都有義務打破兩岸僵局。 （中央社） 分享 facebook

民主進步黨前主席許信良昨表示，從今年開始美中關係會從合作變為對抗，且時間會很長，不管任何人執政，執政者有義務打破兩岸僵局，「不能說責任不在我，非打破不可。」

台灣研究基金會成立三十周年舉行系列論壇，昨以「台灣大戰略—全球政治經濟變局下台灣的生存與發展之道」為題進行座談，許信良、台研會創辦人黃煌雄、總統府資政陳博志、國安會前秘書長蘇起、中研院院士朱雲漢與會。

許信良指出，今年最重要是美中關係，美國國防部戰略報告把大陸當作重要的競爭對手。美國政府機構和智庫長期觀察，認為中國大陸崛起非壓制不可。因此從今年開始美中關係將從合作變為對抗，這時間會很長久，不是一年、兩年，而是五十年到一百年都有可能。

蘇起則說，美國總統川普上任後，美國思想混亂、全球領導地位下降，菁英的焦慮導致反中情緒上升，訴諸貿易戰及打「台灣牌」的可能性大增。

蘇起認為，大陸國家領導人習近平權力、思想及意志集中，但美國現在思想混亂、力量分散、全球領導力下降，這樣情況下，美朝野兩黨對於如何因應中國相當著急，著急就要發洩情緒，一個就是對中國訴諸貿易戰，另一個就是剛通過的台灣旅行法，「打台灣牌」的可能性大增。但中國不可能一直悶著吃，關鍵就看今年五月在台灣舉行的台美國防會議，以及六月美國在台協會（ＡＩＴ）新館開幕後中國的態度。

許信良說 ，不管任何人執政，執政者有義務打破僵局，「不能說責任不在我，非打破不可。」許信良也說，台灣不能在美中兩邊站任何一邊，必須從兩邊都獲益，兩邊都是大市場，都不能放棄。