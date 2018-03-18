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川普簽署台旅法 陳菊：台美關係一大步

2018-03-18 12:09聯合報 記者蔡孟妤╱即時報導

川普簽署台旅法，率領市政參訪團訪美的高雄市長陳菊表示，此法通過對台美關係而言是很...
川普簽署台旅法，率領市政參訪團訪美的高雄市長陳菊表示，此法通過對台美關係而言是很重要的一大步。圖／高市府提供
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川普簽署台旅法，高雄市長陳菊率領市政參訪團在美東時間17日下午8時許抵達紐約甘迺迪機場，成為台旅法通過後訪美的首位地方首長。陳菊在機場接受媒體採訪時表示，感謝美方對於強化台美關係展現的善意與支持，此法的通過對台美關係而言是很重要的一大步，盼台灣能有更多的國際空間。

美國聯邦眾議院及參議院分別於今年1、2月通過「台灣旅行法案」，完成國會立法程序後，美國總統川普於美東時間3月16日正式簽署生效。「台灣旅行法案」內容鼓勵美國行政部門進一步放寬與台灣官方交往及互動的限制，有助台美官方交流。

陳菊表示，自由民主是普世價值，台美關係友好密切，交流頻繁，雙方互動往來有很深厚長遠的基礎。但台灣在國際上受到很大的艱難，台灣旅行法能獲得美國國會通過及川普總統簽署，顯示美方對進一步強化台美關係，展現了十分的善意，這對雙方關係而言，是很重要的一大步，可望為台灣爭取更多的國際空間。

陳菊此次赴美，主要是應美國戰略暨國際研究中心（CSIS）邀請發表演說，並率團考察與高雄城市發展相關的市政建設。市府表示，陳菊此行也會以實際行動展現對台美關係的支持與重視，並當面感謝美國朋友們對台灣的支持，期望未來雙方在互惠互利原則下，持績深化彼此的交流與互動。

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