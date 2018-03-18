陳菊感謝美支持台旅法 台美重要一大步

2018-03-18 11:56 中央社 紐約17日專電



美國總統川普簽署台灣旅行法生效。高雄市長陳菊今晚抵達紐約表示，感謝美國行政部門及國會的支持，此法對台美關係是很重要的一大步，台灣需要更多國際空間。

陳菊這次訪問紐約、華府及巴爾的摩，晚上抵達首站紐約，受到駐紐約台北經文處長徐儷文與民進黨美東黨部主委彭良治、台灣會館理事長方秀蓉等僑領熱情歡迎。

陳菊此行應邀在華府戰略暨國際研究中心（CSIS）發表演講，還有參訪市政建設，被外界視為離開高雄市政府的畢業之旅。

陳菊接受訪問時表示，台美關係密切，追求自由民主是普世價值，台灣在國際社會受到不少艱難，這次美國國會通過台灣旅行法，並由美總統川普簽署生效，對台美關係是很重要的一大步，應該給予台灣更多國際空間，非常感謝美行政部門及國會的支持。

提到CSIS演講，陳菊說，戰略暨國際研究中心有一個專以女性賦權為主題的系列演說，邀請各國女性領袖人物座談，演講邀約已有一段時間，由亞洲資深顧問葛來儀（Bonnie Glaser）負責居中安排。

陳菊3月20日將以「我的4000天與40年：台灣的民主之路」為題，分享自身歷程。她說，從年輕迄今，爭取台灣民主已經超過40年，又曾是對抗威權的反對者，加上12年高雄市長經歷，將分享推動城市轉型與永續發展的經驗。

陳菊與市府團隊明天將參訪位於西曼哈頓新開發區哈德遜廣場（Hudson Yards）內、由高架舊鐵道變身而成的高線公園（High Line Park），後天還將拜會紐約市政府311市民服務專線話務中心等。