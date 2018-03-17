川普簽了「台旅法」 台美高層官員互訪解禁

蔡英文總統昨推特發文感謝川普簽署台旅法；圖為2016年蔡英文總統（中）訪美畫面。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

簽署後…美行政部門是關鍵

美國總統川普於十六日簽署「台灣旅行法」，正式生效成為美國法律文件，可望讓美台間高層級官員互訪解禁。不過，行政部門的態度和如何執行將是關鍵。

白宮在十六日傍晚發布聲明，川普簽署五項法案，其中一項為「台灣旅行法」（H.R.535），鼓勵美國與台灣之間各層級官員互訪。

蔡英文總統在推特發文，感謝川普簽署台灣旅行法，她說，期待與川普政府合作，進一步推動台美之間長期的合作關係。總統府發言人林鶴明表示，美國是台灣的重要盟友，感謝美國各界長期對台灣的支持。作為國際社會的一員，台灣會持續與美方發展更為堅實的合作關係，共同為區域的和平穩定與福祉貢獻。

釋善意…鼓勵各層級官員互訪

外交部指出，近年來，在雙方共同努力下，台美關係更加堅實穩固；川普上任至今，美國行政部門頻繁派遣資深官員來台，使雙方實質合作關係更加緊密。外交部對美國的善意，以及川普政府的友好作為，表示肯定與感謝。

美國參、眾兩院日前無異議投票通過「台灣旅行法」，國會五日將「台旅法」送白宮後，川普可以選擇簽字、否決，或不採取任何行動使提案在十天後自動生效。雖然，外界評估川普可能為避免進一步引起北京敵意，而不採取任何行動，但川普十六日仍簽署「台旅法」。

眾議院外交委員會主席羅伊斯發布聲明說，作為美國第十大貿易夥伴、在全球衛生等問題上的密切友人，台灣領導人赴美旅行卻面臨不必要的嚴重障礙。他說，這項重要法律，鼓勵美台政府有更多訪問，包括最高層級官員。

美國總統川普已簽署「台灣旅行法」。 歐新社資料照片 分享 facebook

制定「台旅法」過程中，美國國會認為，自台灣關係法後，由於美國對台灣高層訪美的自我設限，美台缺乏有效的溝通；國會的意見是，美國政府應鼓勵美台之間各層級官員互訪。

美國與中華民國終止外交關係後，總統、副總統、行政院長、外交部長與國防部長至今無法訪問華府；美國過去雖曾派閣員訪台，但通常避開敏感的國防、外交官員，多數是以商務、教育等方面交流為主。

我駐美代表高碩泰表示，通過台灣旅行法，讓台美關係更堅實、更密切，當務之急是加深台美關係在多領域、多層次的合作關係。

由於美國在台協會內湖新大樓將於六月中開幕，能否期待美國高層官員訪台；高碩泰說，美方的細部規畫，他無法評論，但我方認為對於台美關係是個指標性的進展，「樂觀其成」。