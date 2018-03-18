川普簽台灣旅行法意涵 學者這麼解讀

2018-03-18 02:17 中央社 台北17日電



美國總統川普以總統簽署方式，讓鼓勵台美各層級官員互訪的台灣旅行法成為美國法律。對此，有學者今天表示，感覺像是川普在「打老共」，也有學者認為，川普藉此向美國國會示好。

台灣旅行法在聯邦參、眾兩院皆以無異議的方式通過，美國國會5日將法案送交白宮。按照美國立法程序規定，扣除星期天，川普（Donald Trump）在白宮收到法案的當天結束午夜零時、也就是6日起算的10日內，川普簽署法案就生效，而目前正值國會開議期間，就算川普未簽署，法案也將於美東時間16日自動生效，成為法律，除非川普動用總統的否決權，將法案退回國會。

白宮稍早公布，川普16日簽署5個法案，包括「鼓勵美台之間所有層級互訪」的台灣旅行法。

對此，國立政治大學國際事務學院名譽教授丁樹範今天接受中央社記者訪問時表示，對於川普簽署台灣旅行法，感覺像是在「打老共」，簽了之後，要「中國自己看著辦」。

對於台灣旅行法未來如何執行，他說，還需要看川普怎麼衡量，因為這項法案給美國總統與行政部門滿大的空間。

對於川普選擇簽署台灣旅行法，背後可能的意涵，淡江大學國際事務與戰略研究所副教授黃介正表示，川普有意藉此表達尊重國會，或是向國會示好。

另一方面，黃介正說，雖然中國大陸不可能不反對，但川普還是簽了，背後的原因可能是川普認為美國行政部門在執行台灣旅行法上，有很多裁量空間，並不是一簽署，馬上就會造成重大外交危機。

此外，對於川普日前宣布撤換國務卿提勒森（RexTillerson），提名中央情報局長蓬佩奧（Mike Pompeo）接任，丁樹範指出，蓬佩奧「反中國」的立場很明確，但這不一定表示蓬佩奧很親台。

同時，丁樹範認為，蓬佩奧若接掌國務院、哈斯佩爾（Gina Haspel）遞補中情局長，美國很可能會涉入更多的國際糾紛，注意力將從中國移到中東事務上。

他分析指出，蓬佩奧有意推翻伊朗核子協議，如果美國推翻的話，就會跟伊朗有新的糾紛。而哈斯佩爾若順利接任中情局長，可能會引發全球恐怖份子大反撲。

外電報導，哈斯佩爾曾負責中情局在泰國的「黑獄」，在2001年的911恐怖攻擊事件後，蓋達組織（Al-Qaeda）嫌犯朱貝達（Abu Zubaydah）曾在那裡受到水刑。

丁樹範說，看起來好像蓬佩奧很反中，對台灣是個機會，但情況不一定會是如此，因為美國很可能將來會介入更多國際衝突，注意力從中國轉移到中東等地區。

黃介正則表示，蓬佩奧具有茶黨色彩、極端保守，抱持不願對中國大陸採取過軟措施的立場，接任國務卿後，對中國大陸來說，會是一個挑戰。

不過，黃介正也說，即便蓬佩奧過去的立場是反中的，將來他接掌國務院，底下有許多職業外交官，也許在國務院學習一段時間，經過3個月、半年後，他處理中國事務的態度也許會往中間靠攏。但目前看起來，中國大陸需要謹慎應對，當前美國的國安團隊看不出來有傾中的傾向。

對於美台關係未來的發展，黃介正認為，美國行政部門會小心謹慎、逐步改善和加強台美關係；在美中關係上，台灣仍是「好用的一張牌」。另一方面，他預期，美台雙方會在符合雙方利益的情況下，加強雙邊交流。

以台灣旅行法為例，他說，並不是法案通過後，馬上就會有政策成果；如何執行，都需要台美雙方按照自己國家利益或是雙方共同利益來做評估。

美國與中華民國終止外交關係後，台灣的總統、副總統、行政院長、外交部長與國防部長至今無法訪問華府；美國過去雖曾派閣員訪台，但通常避開敏感的國防、外交官員，多以商務、教育等方面交流為主。