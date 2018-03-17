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陸駐美使館：強烈不滿

2018-03-17 23:25聯合報 特派記者林庭瑤賴錦宏戴瑞芬／北京報導

大陸外交部發言人陸慷日前針對台灣旅行法相關議題回應表示，中方對此強烈不滿和堅決反...
大陸外交部發言人陸慷日前針對台灣旅行法相關議題回應表示，中方對此強烈不滿和堅決反對，已向美方提出嚴正交涉。 圖／取自大陸外交部官網
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美國總統川普簽署「台灣旅行法」，正式成為法律。中共駐美大使館昨天指出，「台灣旅行法」嚴重違反一個中國原則和中美三個聯合公報規定，中方對此強烈不滿和堅決反對。

中共駐美使館發言人表示，一個中國原則是中美關係的政治基礎。中方敦促美方信守奉行一個中國政策、遵守中美三個聯合公報原則的承諾，停止美台官方往來、提升實質關係，慎重、妥善處理涉台問題，以免給中美合作造成嚴重干擾和損害。

廈門大學台研院教授劉國深指出，從美國國內因素分析，「台灣旅行法」是國會與行政部門之間政治角力的又一齣戲碼，行政部門沒有採取零和遊戲，國會贏得面子，川普贏得裡子，行政部門也沒有輸掉什麼。從台灣與美國的關係來說，美國贏得了新的籌碼，台灣似乎是贏得些許面子。

劉國深表示，從中美關係來說，大陸與美國關係發生新的波動，美方擺出戰術進攻姿態，中國政府在政治上受到一定傷害，一定會在國際政治上給予美方等量的報復，並視美方可能的實際作為，從政治軍事經濟等方面做好反制預案。

劉國深指出，對於兩岸關係來說，氣氛將變得更加惡劣，政治對立更進一步。如果美台之間落實官方接觸，後果將會相當嚴重，大陸方面必定打出進一步緊縮台灣官方涉外活動空間的組合拳，以取得政治平衡，「台灣當局將把自己逼入牆角，或許兩岸終局攤牌階段將提前到來。」

北京聯合大學台研院副院長李振廣指出，川普簽署「台灣旅行法」把中美關係推到了風頭浪尖上，也給兩岸關係帶來巨大的不確定性。一旦美台充分利用這一法律搞牽制大陸的活動，不排除台海局勢出現「地動山搖」的可能。

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