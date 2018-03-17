學者：台灣恐成夾心餅乾

文化大學政治系教授陳一新。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

美國總統川普正式簽署「台灣旅行法」，學者憂心，大陸會有所反彈，台灣未來恐成美中之間的「夾心餅乾」。

台灣智庫諮詢委員董立文說，蔡英文總統上任後，希望台美關係與兩岸關係並進，但北京單方面中斷制度化的協商管道，「北京把所有對台灣的門都關上，美國對台灣的門都打開了」，這種情況下，台灣必須選擇可以走的路。

董立文說，對北京而言，不應再用懲罰手段面對台灣，依過去兩年的經驗，只會把台灣更推向美國，北京應考慮重啟對台的溝通管道。

文化大學政治系教授陳一新說，美方官員訪台層級不會無限上綱，最多止於助理國務卿，台灣部長級官員或許能到華府近郊，但仍很難直接訪問華府，總統、行政院長則維持過境美國，但不到訪。

陳一新表示，台旅法通過，大陸當然火大，但抗議僅止於嘴巴說說，不會有過激的行動；要注意的是，未來一旦法案實際上路，陸方不滿美國，但美國行政部門不敢對國會、大陸反彈，最終雙方可能會拿台灣出氣，台灣成了夾心餅乾。

民進黨立委羅致政表示，台旅法對台美合作有提升作用，至於兩岸關係的影響，仍待觀察，希望對岸不要過度反應。

國民黨立委許毓仁說，川普選擇此時簽署台旅法，時機敏感，可解讀為川普把台灣當成棋子運用，目的是挑釁大陸。

時代力量立委徐永明認為，民進黨政府不能再坐困愁城，「台旅法」是可利用的路徑，端看蔡總統有無膽量創造歷史，促成遠比「馬習會」對台灣更有正面意義的「蔡川會」。