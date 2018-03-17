卜睿哲擔憂北京懲罰台灣

2018-03-17 23:25 聯合報 華盛頓記者 聯合報 華盛頓記者 張加 ／十六日電



美國在台協會（AIT）前理事主席卜睿哲。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

美國總統川普十六日簽署「台灣旅行法」，美國在台協會（ＡＩＴ）前理事主席卜睿哲表示，由於台旅法文字對行政單位沒有約束力，預計美台關係不會出現巨大變化；最糟糕的結果是北京方面因為美國國會的行動而懲罰台灣。

卜睿哲（Richard Bush）說，難以解讀川普簽署台灣旅行法想傳遞什麼訊息，但原則上，川普可能想改善與台灣的關係。

卜睿哲指出，由於台旅法內容對行政單位沒有約束力，預計美台關係不會有任何巨大變化；若有改善的部分，美台雙方可能早已計畫好了。

至於台旅法對美中關係與兩岸關係的影響，卜睿哲表示，若北京選擇將台旅法解讀成比實際所做得更多，則美中關係與兩岸關係可能存在困難；最糟糕的結果，是北京方面因為美國國會採取的象徵性行動，而懲罰台灣。

華府智庫「二Ｏ四九計畫」近日發布由前副國務卿阿米塔吉（Richard Armitage）等人撰寫的報告指出，美國總統川普與台灣總統蔡英文應找機會見面。

這分探討美台關係的報告寫道，美國內閣官員應定期訪問台灣官員，討論共同關心的議題；阻止高層接觸只會造成誤解與政策錯誤，尤其是在面臨危機的時候。

美國國防部前官員包士可（Joseph Bosco）認為，川普簽署台旅法並不讓人感到意外，相信川普會證明台灣是白宮最好的友人，且川普完全不受陳舊的「一中政策」所影響；中國大陸會對此抗議，但最終會理解，與美國全面對抗，中方不可能贏。