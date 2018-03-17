新聞眼／這面盾牌 美台要謹慎運用

2018-03-17 23:25 聯合報 華盛頓記者 聯合報 華盛頓記者 張加



美國總統川普正式簽署「台灣旅行法」，由於法案內容為「鼓勵」而非「強制」，中國大陸也表達強烈不滿，能否達成台美「突破性」互訪仍是未知數。 本報資料照片 分享 facebook

美國總統川普十六日簽了「台灣旅行法」，鼓勵美台各層級官員互訪。由於法案內容為「鼓勵」而非「強制」，是否能達成「突破性」互訪仍是未知數，但這段時間中國大陸對台動作頻頻，「台旅法」某種程度上成了美方的回應。

「台旅法」展現美方，尤其是國會對台支持，更是向中方傳遞美國對台態度，具有政治意義，但關鍵在於行政單位的「執行力」。

國會熱情「友台」雖然好，卻也可能帶給行政部門壓力。因此，「台旅法」成法後，也不宜太躁進，以免讓原本要拉近美台距離的「台旅法」，反而使雙邊行政部門變得疏遠。

其實，美國政府一直有權派高層官員訪台，台灣總統、副總統也曾過境美國首都華府以外的地點。「台旅法」旨在消除過去幾十年來美國政府對美台官員交流的「自我設限」，像是國防、外交等敏感領域的官員互訪。

只是移除無形障礙後，雙方是否有具體作為，是先跨出一小步，或直接邁出一大步，仍有待觀察。

或許可以更靈活思考，美台高層官員互訪，無論領域敏感與否，勢必都會引起中國大陸反彈，未來若是中方要求美國政府不應與台灣高層官員互訪，美方便可以搬出「台旅法」這面「盾牌」，捍衛美台官員的適當交流。

雖然「台旅法」成法後，美台交流應會維持過去情況，不會太快出現突破性訪問，其中，主要關鍵在於美國政府執行「台旅法」的力道，這會使得川普政府對付中國大陸的工具箱，多了一張牌可打，增加新的談判籌碼。

但如何運用這項法律文件，以及如何拿捏空間，美台都該謹慎運用，避免誤用，引起中國大陸強烈的反彈，造成損傷。