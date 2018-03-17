親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
川普簽署台旅法
深澳電廠案過關
政院因應陸惠台
藍綠各黨拚選戰
陳水扁為兒站台
政治
軍事
綜合

新聞眼／這面盾牌 美台要謹慎運用

2018-03-17 23:25聯合報 華盛頓記者 張加

美國總統川普正式簽署「台灣旅行法」，由於法案內容為「鼓勵」而非「強制」，中國大陸...
美國總統川普正式簽署「台灣旅行法」，由於法案內容為「鼓勵」而非「強制」，中國大陸也表達強烈不滿，能否達成台美「突破性」互訪仍是未知數。 本報資料照片
分享

美國總統川普十六日簽了「台灣旅行法」，鼓勵美台各層級官員互訪。由於法案內容為「鼓勵」而非「強制」，是否能達成「突破性」互訪仍是未知數，但這段時間中國大陸對台動作頻頻，「台旅法」某種程度上成了美方的回應。

「台旅法」展現美方，尤其是國會對台支持，更是向中方傳遞美國對台態度，具有政治意義，但關鍵在於行政單位的「執行力」。

國會熱情「友台」雖然好，卻也可能帶給行政部門壓力。因此，「台旅法」成法後，也不宜太躁進，以免讓原本要拉近美台距離的「台旅法」，反而使雙邊行政部門變得疏遠。

其實，美國政府一直有權派高層官員訪台，台灣總統、副總統也曾過境美國首都華府以外的地點。「台旅法」旨在消除過去幾十年來美國政府對美台官員交流的「自我設限」，像是國防、外交等敏感領域的官員互訪。

只是移除無形障礙後，雙方是否有具體作為，是先跨出一小步，或直接邁出一大步，仍有待觀察。

或許可以更靈活思考，美台高層官員互訪，無論領域敏感與否，勢必都會引起中國大陸反彈，未來若是中方要求美國政府不應與台灣高層官員互訪，美方便可以搬出「台旅法」這面「盾牌」，捍衛美台官員的適當交流。

雖然「台旅法」成法後，美台交流應會維持過去情況，不會太快出現突破性訪問，其中，主要關鍵在於美國政府執行「台旅法」的力道，這會使得川普政府對付中國大陸的工具箱，多了一張牌可打，增加新的談判籌碼。

但如何運用這項法律文件，以及如何拿捏空間，美台都該謹慎運用，避免誤用，引起中國大陸強烈的反彈，造成損傷。

川普台灣旅行法
我的老天額 可以雙人出國去東京 因為______________同行免費送！

相關新聞

川普簽了「台旅法」 台美高層官員互訪解禁

2018-03-17 23:59

台旅法生效 中共外交部：已對美提出嚴正交涉

2018-03-18 00:04

陸駐美使館：強烈不滿

2018-03-17 23:25

學者：台灣恐成夾心餅乾

2018-03-17 23:25

卜睿哲擔憂北京懲罰台灣

2018-03-17 23:25

台灣旅行法生效 蔡英文推特感謝川普 並列2國國旗

2018-03-17 21:52

台旅法生效 陸黨報海外網：美打「台灣牌」

2018-03-17 21:40

台旅法生效 大陸學者：需強力反制

2018-03-17 21:36

川普簽了台灣旅行法 辜寬敏：美國知道「沒台灣不行」

2018-03-17 18:37

美國通過台灣旅行法 呂秀蓮：遲來的正義

2018-03-17 18:28

台美官員互訪解禁後 許毓仁：執行主導權還是在美國

2018-03-17 16:20

川普簽署台灣旅行法 陸駐美大使館表達強烈不滿

2018-03-17 14:53

台旅法通過 徐永明建議蔡英文去華府「蔡川會」

2018-03-17 14:14

台旅法生效 美前副國務卿建議川普蔡總統會面

2018-03-17 13:44

台灣旅行法生效 蘇紫雲：美對兩岸傳遞訊號

2018-03-17 13:39

川普簽台旅法 學者：台灣恐成美中夾心餅乾

2018-03-17 13:20

川普簽台旅法 陸媒：對美外交報復是全面的

2018-03-17 13:16

台灣旅行法 川普簽了

2018-03-17 13:15

府表達感謝 持續深化與美合作關係

2018-03-17 13:13

邱垂正：陸應務實看待兩岸現實

2018-03-17 13:11

川普簽署台旅法 陸委會盼對岸健康理性看待

2018-03-17 13:09

川普簽台灣旅行法 府：會與美發展更堅實的合作關係

2018-03-17 11:07

美通過台灣旅行法 邱垂正：大陸應採取務實態度

2018-03-17 10:30

川普簽台灣旅行法 外交部：深化兩國各層級夥伴關係

2018-03-17 10:11

川普簽台灣旅行法 陸媒：對美外交報復將會是全面的

2018-03-17 07:06

台灣旅行法生效 卜睿哲：對行政部門不具約束力

2018-03-17 06:36

川普簽了台灣旅行法！ 鼓勵美台各層級官員互訪

2018-03-17 05:25
看更多

熱門文章

我要退錢！ 館長怒批花蓮善款8億補助業者 嗆「不捐了」

2018-03-17 09:31

川普簽台灣旅行法 陸媒：對美外交報復將會是全面的

2018-03-17 07:06

馬英九愛花蓮健走 冷笑話連發笑翻粉絲

2018-03-17 09:46

野生馬英九十分鐘吃完扁食 與民眾合影花卅分鐘

2018-03-17 14:30

馬英九大啖扁食 簽名在周美青旁說要「簽小一點」

2018-03-17 18:48

他說花蓮善款8億給業者 羅智強：賑災分藍綠果然人渣

2018-03-17 16:09

川普簽了台灣旅行法！ 鼓勵美台各層級官員互訪

2018-03-17 05:25

吳音寧不動如山 孫大千：靠山究竟是誰？

2018-03-17 08:52

陳水扁上台為陳致中加油 擁抱陳致中

2018-03-17 20:32

行政院八大政策 孫大千：強台還是誤台？

2018-03-17 10:37

洪孟楷4月迎娶美嬌娘 未婚妻笑容甜似「蔡依珊」

2018-03-17 16:20

走出洪案終無罪 沈威志復活代理陸軍司令部計畫處長

2018-03-17 09:50

深澳電廠爭議 呂秋遠：詹順貴無能為力

2018-03-17 07:07

蔡正元批馬「薄情討好敵人」 徐巧芯反擊

2018-03-17 14:12

深澳煤乾淨說被網友封「幹話王」 賴清德聽到了

2018-03-17 10:36

總統府調查閣員性騷擾 周玉蔻：他說自己不記得了

2018-03-17 11:17

台灣旅行法生效 卜睿哲：對行政部門不具約束力

2018-03-17 06:36

川普簽了台灣旅行法 辜寬敏：美國知道「沒台灣不行」

2018-03-17 18:37

談燃煤電廠 周錫瑋：超超極限？ 超超蠢蛋！

2018-03-17 11:24

【重磅快評】從蘇花改禁行大客車看政府距離人民有多遠

2018-03-17 18:21

台旅法生效 大陸學者：需強力反制

2018-03-17 21:36

台灣旅行法生效 蔡英文推特感謝川普 並列2國國旗

2018-03-17 21:52

跟李登輝不同調 北市長選舉 辜寬敏不挺柯文哲

2018-03-17 17:11

扁參加陳致中造勢晚會 坐台下微笑聽演講

2018-03-17 19:42

朱立倫打臉賴清德 「煤」沒有乾淨不乾凈

2018-03-17 09:58

賴清德「乾淨的煤」挨批是幹話 詹順貴緩頰

2018-03-17 14:42

不只法院有「咪兔」 細數政壇的鹹豬手羅生門

2018-03-17 08:00

影／阿扁上台替陳致中加油 「拉拉鍊」示意不說話

2018-03-17 22:24

海巡署艦艇舷側機關銜超長 基層：毫無美感

2018-03-17 18:06

台旅法生效 美前副國務卿建議川普蔡總統會面

2018-03-17 13:44

川普簽台旅法 陸媒：對美外交報復是全面的

2018-03-17 13:16

川普簽署台灣旅行法 學者憂：台灣恐成夾心餅乾

2018-03-17 10:36

台灣旅行法生效 蘇紫雲：美對兩岸傳遞訊號

2018-03-17 13:39

台旅法生效 陸黨報海外網：美打「台灣牌」

2018-03-17 21:40

「對敵人處處討好」 蔡正元怪馬刪軍人待遇、砍軍法

2018-03-17 11:14

陸軍司令王信龍 低調赴多明尼加主持軍備援贈儀式

2018-03-17 10:16

政二代參政 學者：小心「媽寶」標籤上身

2018-03-17 11:49

柯建銘悼念林錦芳 不捨她因司法院副院長提名遭攻擊

2018-03-17 19:38

扁是否違反「不上台」原則 中監：蒐證後做綜合評估

2018-03-17 21:13

韓國瑜登記參選北市長？ 吳敦義：不妥

2018-03-17 14:42
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top