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台旅法生效 陸黨報海外網：美打「台灣牌」

2018-03-17 21:40聯合報 記者林宸誼╱即時報導

美國總統川普簽署「台灣旅行法」，中國社會科學院台灣研究所助理研究員、人民日報海外網特約評論員任冬梅發表評論認為，「台灣牌」成為美針對中國大陸的重要戰略工具。

評論指出，去年以來，美國兩黨將大陸視為所謂「威脅」的態度不斷抬頭，包括認為大陸對西方模式產生衝擊，更迫切地希望通過炒作台灣議題來制衡大陸，台灣作為美國「民主橋頭堡」和「戰略前沿」的角色就更加凸顯。

川普簽署「台灣旅行法」，手中又多了一張牌可以打，這可以給他在處理中美關係時擴大多議題聯動中的交易空間，以換取自己期望的利益提供更多籌碼。

可以預見，未來「台灣牌」將成為川普政府與大陸討價還價、圍堵乃至遏制大陸崛起的最重要的一張牌。

評論認為，如果未來美國的行政部門真的對台灣進行高層訪問，目的也不是為了履行國會立法，而是借台灣問題之勢向中方要價。

美國不斷透過諸如「台灣旅行法」、「軍艦互泊」條款等嚴重挑戰一中紅線的所謂親台法案，其實是在「戲耍台灣，挑釁中國」。

台灣在其中完全處於被動位置，美國一旦依據法案做出一些實質性舉動，台灣不僅沒有絲毫反應與應對空間，還將被推入危局之中，台灣也必將付出沉重的代價。

美國總統川普。人民日報海外網
美國總統川普。人民日報海外網
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