台旅法生效 大陸學者：需強力反制

2018-03-17 21:36 聯合報 記者 聯合報 記者 林宸誼 ╱即時報導



美國總統川普簽署了「台灣旅行法」。中國社會科學院美國研究所研究員袁征表示，「台灣旅行法」是繼1979年美國「與台灣關係法」通過以來最為嚴重的立法升級。

廈門大學台灣研究院院長劉國深認為，在政治、軍事、經濟層面，中方要拿出各種反制措施來應對。

環球時報援引袁征指出，「台灣旅行法」把中美關係政治基礎慢慢地掏空了，長期以來，美國在台灣問題上的操作是不斷升級，在冷戰結束之後，偷偷做了很多所謂低調的行為，甚至秘密進行美台軍事關係整合互動，很多時候是只做不說，但過去是無法可依，現在變成「有法可依」。

其次，「台灣旅行法」簽署後，美國希望借此讓中國大陸的外交及各種資源不斷圍著它轉，作為一張牌不斷敲打大陸。「將來如果一個機構、智庫或高校邀請蔡英文訪問美國，當有人阻攔她的時候，美國行政部門就會說『問題很大』，因為阻攔可能引來法律官司。而且，每次遇到這種情況，大陸都要阻止，要去動員各種力量，美國可以讓你的外交和其他各種資源圍著它來轉。」

袁征指出，該法案通過後，台獨分子會很高興，台獨勢力會氣焰更盛，會使局勢更加惡化。在國際上，會還形成多米諾骨牌的效應，「就說你不做反應的話，其他國家會有可能效仿跟進。」

在袁征看來，中美兩國之間的貿易問題沒有台灣問題嚴重，「貿易問題的話，實際上是殺敵一千自傷八百，川普最終看重的是從國內政治角度來考慮問題，對他來講，能夠繼續執政最重要的就是美國經濟。而兩個大國之間的貿易戰不僅僅會影響大陸，美國乃至整個世界都會受衝擊，川普不可能不考慮到。」

袁征指出，在台灣問題上就沒有任何餘地，因為跟台灣問題相比，無論從政治影響還是其他方面來看，貿易戰都不是一個重量級的。

劉國深認為，這件事對中美關係產生了非常嚴峻的挑戰，是1979年「與台灣關係法」之後，中美關於台灣問題最大的一次變動，對中美關係帶來極大的不安定因素。

如果台灣方面以為川普簽署了「台灣旅行法」就代表「台灣官員可以自由出入華府」仍言之尚早，「美國還是只把台灣當一張牌來打。」