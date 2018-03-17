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不甩中監「四不」 陳水扁上台擁抱陳致中

台旅法通過 陸學者：衝擊中美與兩岸關係

2018-03-17 20:34中央社 北京17日電

針對「台灣旅行法」由美國總統川普簽署生效，中國國際問題研究院研究員郭憲綱認為，法案本身內容加上川普簽署生效的舉動，都將對中美關係及兩岸關係產生衝擊，北京勢必還擊。

郭憲綱在受訪時表示，中美關係目前雖處於經貿摩擦的陰影中，但基於台灣議題是中國大陸的核心利益，加上經貿問題恰好也是川普政府的痛處，中國大陸自然可以用來反制，對白宮形成壓力。

他說，美國一直在意的，是中國大陸對美國長年享有鉅額貿易順差，中國大陸因此需要規劃一些對美採購案。然而，中國大陸只要以技術方式緩一下，這些採購案就可能受到影響。

郭憲綱提到，中國大陸能對美國採取的反制措施很多。除經濟外，軍事上像是暫停中美目前運作中的軍事交流機制，例如中美相關聯合演訓，以及兩軍現有的對話機制，都是可考慮的方式。

在兩岸關係上，郭憲綱說，民進黨政府若以「台灣旅行法」作為籌碼衝撞中國大陸，將會是錯誤的行徑且會產生嚴重後果。

他表示，中國大陸可以在外交上、軍事上，加速對台灣施加的壓力。像是繼續壓縮台灣的外交空間，繼續減少台灣的邦交國數字，其中就將衝擊到與梵蒂岡的關係。至於軍事上，共軍軍艦、軍機繞台的次數都有再增加的空間，足以讓民進黨政府感受到壓力。

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