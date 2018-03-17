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台旅法意義 黨政人士：凸出台灣區域角色

2018-03-17 20:39中央社 台北17日電

黨政人士今天說，美國總統川普簽署台灣旅行法，對台灣的意義是，台灣已站穩「不帶來問題，願意積極合作」的角色，台灣在區域、國際政治的角色被凸出；未來必須思考的是，擴大各種有助於區域安全穩定的國際交往。

美國總統川普簽署台灣旅行法，正式立法生效。

黨政人士今天說，美國台灣旅行法立法背後反映的國際政治脈絡是，外交與國際事務模式的典範轉移，以及東亞地緣政治到美國亞太戰略利益改變。

他說，台美間交流既密切又頻繁，但過去因美中建交後留下的各種限制，造成許多不必要的障礙。過去這3、5年，國際政治、特別是外交上的模式正在轉移，傳統由上而下的外交慢慢走不通；相反的，多層次、跨部門，民間官方「複合型」的國際往來型態慢慢成為主流。

黨政人士指出，既有限制，實務上造成往來困擾，政治上也會讓美國社會認為對台的這些限制必須要有所調整，並且在國會、行政等政治部門形成改變的動力。

他說，過去3到5年間，中國在國際區域積極擴張的態勢，包括經貿上的一帶一路，軍事上的持續出海，屢闖台灣、日、韓在內識別區的機艦巡航，逐步讓東亞地區的地緣政治出現區域間各國必須形成合作的趨勢。

他舉例，相繼於台灣新南向政策，韓國也推出新南方政策，美國日本的印太戰略，一直到近期聲音漸大的區域安全合作倡議，都凸顯國際社會，尤其美國在亞太戰略上的新思維。台灣自然也是美方尋求強化合作，以穩定區域的其中一環。

外界預期，中國對台灣旅行法將有反彈。不過，黨政人士認為，中國鷹派聲音不壓制，將會助長外部結構成為更不利中國的國際環境。

黨政人士指出，中國領導人習近平連任解除限制，中國政治即將由集體領導再次淪為一人獨裁的老路。中國軍方在區域、國際議題張牙舞爪，國際社會近期對「銳實力」（sharp power）的質疑聲浪不斷，台灣旅行法或者更多區域或國際上基於安全而有的公開或非公開的合作，「只會增加而不會減少」。

黨政人士認為，中國要化解國際社會疑慮，比起絞盡腦汁構思「和戰兩手」更為迫切。例如，近期才出台所謂「惠台措施」、「善意」，成效還看不到，如果中方對這樣的國際趨勢祭出更大的恫嚇反應，兩岸上，只會更嚇跑、氣壞台灣人；國際上，更固化區域間對中國的既定印象。

至於，台灣旅行法對台灣的意義，黨政人士認為，「台灣在區域、國際政治的角色被凸出」。

他說，近2年來，台灣在兩岸、東亞區域議題上，站穩「不帶來問題，願意積極合作」的角色，包括應對中國在兩岸上的持續壓力、朝鮮半島議題、中國軍事在東亞的頻頻作為，逐漸讓區域各方乃至於國際社會確認台灣是穩定而成熟、並且可以合作的區域力量。台灣的國際角色，因為蔡政府相形穩健並且布局明確的兩岸、國際政策，逐漸被凸出，受到重視。

黨政人士說，台灣必須思考的是，如何一方面站穩在區域與國際間角色，擴大各種有助於區域安全穩定的國際交往；另一方面，面對中國可能的各種軍事動態，台灣接下來在國防上，進行國防整備整體提升，包括國土安全治理、國家緊急應變機制與能量的建立等等，必須快速補上馬政府8年一度廢弛的國家安全整備工作，，以因應各種挑戰。

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