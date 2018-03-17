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川普簽了台灣旅行法 辜寬敏：美國知道「沒台灣不行」

2018-03-17 18:37聯合報 記者林河名╱即時報導

美國總統川普簽署「台灣旅行法」，未來美台官員可以互訪，包括我國總統、副總統、行政院長、外交部長與國防部長都可望至華府訪問。蔡英文總統與川普總統是否會面，引發關注。總統府資政辜寬敏今天受訪表示，會面是一回事，「美國現在知道，沒有台灣不行」，未來應把台灣的重要性向國際好好宣傳。

辜寬敏今天下午出席「新台灣和平基金會」舉辦的第3屆台灣歷史小說獎頒獎典禮，會後接受記者採訪。他表示，過去因為台海關係，美國不贊成台灣成為「正常的國家」，但美國已經知道中國不是那麼簡單可以處理的國家，現在才知道台灣的重要性，「假定台灣變成中國的一部分，日本怎麼辦？韓國怎麼辦？亞洲怎麼辦？南海可能變成中國的內海！」

辜寬敏認為，川普簽署台灣旅行法只是第一步，未來應把台灣的重要性向國際好好宣傳。

被問到哪些部會官員應該優先訪問美國？辜寬敏表示，如果一開始就推動總統層級的訪問，「（中國）那邊一定會抗議」，可以先從文化或經濟等部會開始；而在正式談外交之前，也應該一步一步，從「持維現狀」解脫出來，「戰後已經71年了，亞洲還有哪個國家維持殖民地？只有台灣身分不明！70多年不能動彈。」

「美國現在知道，沒有台灣不行啦！」辜寬敏表示，美國以前要台灣「乖一點」，但現在已知「沒台灣不行」，情況有很大的變化。

對於行政院昨天提出「四大方向、八大策略」回應中國大陸對台31項措施，辜寬敏表示，「中國是愛台灣這塊土地，不是愛2300萬台灣人民」，這一點我們必須清楚，「對中國可以信任到什麼地步？我覺得不能信任啦，他們就是要把我們吞進去，還能信任什麼？」他強調，「我們是一個小小的國家，小大聲有什麼用？行政院的回應差不多啦。」

有關川普簽署台灣旅行法，總統府發言人林鶴明今天表示，感謝美國國會通過台灣旅行法，也感謝美國川普總統簽署讓該法生效，「接下來我們會與美國行政部門密切合作，讓台美關係能更為強健」。

林鶴明表示，美國是我國的重要盟友，我們誠摯感謝美國各界長期以來對台灣在各領域上的堅定支持；作為國際社會的一員，台灣會持續與美方發展更為堅實的合作關係，共同為區域的和平穩定與福祉貢獻力量。

時代力量立委徐永明則表示，蔡政府不能再拿「維持現狀」當毫無作為的藉口，應促成「蔡川會」，突破北京外交圍攻。

美國總統川普簽署「台灣旅行法」。總統府資政辜寬敏受訪表示，「美國現在知道，沒有台...
美國總統川普簽署「台灣旅行法」。總統府資政辜寬敏受訪表示，「美國現在知道，沒有台灣不行」。記者林河名／攝影
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