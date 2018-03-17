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川普簽台旅法 呂秀蓮提醒因應北京反彈

2018-03-17 15:47中央社 台北17日電

前副總統呂秀蓮。 中央社
前副總統呂秀蓮。 中央社
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美國總統川普簽署台灣旅行法，正式立法生效。前副總統呂秀蓮今天說，這是遲來的正義，「我們絕對要歡迎，但我們也要做好因應」，北京那邊一定會反彈，全民要團結起來因應。

呂秀蓮今天出席太陽花學運4週年「台灣青年談台灣前途」座談會。

她會前受訪指出，台灣旅行法通過是遲來的正義，但never too late（永遠不嫌晚），她覺得美國對不起台灣，過去她常講，連前巴勒斯坦領袖阿拉法特都可以到白宮，為何台灣的民選總統、副總統不能去？這次總算是遲來的正義。

不過，呂秀蓮說，現在台灣有惡鄰當前，如果美國對台灣好一點，北京那邊就一定會反彈，台灣介於中國與美國之間，扮演槓桿的角色。

呂秀蓮說，就像南韓，北韓與川普去年吵了一整年，劍拔弩張，但是南韓總統文在寅運用和平中立的手段，認為韓國人的命運自己解決，自己去找北韓，不要再靠強國，總統蔡英文應該從文在寅的領導統御、外交政策得到一些靈感，這是非常重要的。

媒體追問，川普在法案生效前，主動簽署，是否微妙地牽動美中台三方關係？

呂秀蓮認為，這表示川普對中國不爽，川普也會檢討，是不是過去的美國總統對台灣太不夠意思了，所以就行動，「我們絕對要歡迎，但我們也要做好因應」，因為天下事有好就有壞，中國會採取什麼行動？全民團結起來，一起因應。

呂秀蓮說，她之前就建議副總統陳建仁帶團去敲聯合國的門，因為美國已經讓台灣去，而她當副總統時不能去，另外，蔡總統也要考慮在適當的時候提出要求，當然，也要衡量「北京方面可能會給我們吃什麼樣的排頭」，這是國安戰略的問題。

呂秀蓮也說，希望外交部長吳釗燮加油，要在絕處逢生、逆轉勝，做給大家看看，不能因為蔡總統說要維持現狀，外交部就無所作為。

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