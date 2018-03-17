川普簽署台灣旅行法 陸駐美大使館表達強烈不滿

2018-03-17 14:53 聯合報 記者 聯合報 記者 李仲維 ╱即時報導



美國總統川普簽署台灣旅行法，正式立法生效，對此，大陸駐美國使館發言人表示，此條款嚴重違反一個中國原則和中美三個聯合公報規定。中方對此強烈不滿和堅決反對。

大陸駐美使館發言人表示，一個中國原則是中美關係的政治基礎。中方敦促美方信守奉行一個中國政策、遵守中美三個聯合公報原則的承諾，停止美台官方往來和提升實質關係，慎重、妥善處理涉台問題，以免給中美合作造成嚴重干擾和損害。