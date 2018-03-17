親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
川普簽署台旅法
深澳電廠案過關
政院因應陸惠台
藍綠各黨拚選戰
北農休市生風波
政治
軍事
綜合

野生馬英九10分鐘吃完扁食 與民眾合影花30分鐘

台人近5成有酒精不耐症 全世界比例最高

川普簽署台灣旅行法 陸駐美大使館表達強烈不滿

2018-03-17 14:53聯合報 記者李仲維╱即時報導

美國總統川普簽署台灣旅行法，正式立法生效，對此，大陸駐美國使館發言人表示，此條款嚴重違反一個中國原則和中美三個聯合公報規定。中方對此強烈不滿和堅決反對。

大陸駐美使館發言人表示，一個中國原則是中美關係的政治基礎。中方敦促美方信守奉行一個中國政策、遵守中美三個聯合公報原則的承諾，停止美台官方往來和提升實質關係，慎重、妥善處理涉台問題，以免給中美合作造成嚴重干擾和損害。

台灣旅行法川普
我的老天額 可以雙人出國去東京 因為______________同行免費送！

相關新聞

台旅法生效 美前副國務卿建議川普蔡總統會面

2018-03-17 13:44

台旅法通過 徐永明建議蔡英文去華府「蔡川會」

2018-03-17 14:14

台灣旅行法生效 蘇紫雲:美對兩岸傳遞訊號

2018-03-17 13:39

川普簽台旅法 學者：台灣恐成美中夾心餅乾

2018-03-17 13:20

川普簽台旅法 陸媒：對美外交報復是全面的

2018-03-17 13:16

台灣旅行法 川普簽了

2018-03-17 13:15

府表達感謝 持續深化與美合作關係

2018-03-17 13:13

邱垂正：陸應務實看待兩岸現實

2018-03-17 13:11

川普簽署台旅法 陸委會盼對岸健康理性看待

2018-03-17 13:09

川普簽台灣旅行法 高碩泰：讓台美關係更堅實密切

2018-03-17 12:46

川普簽台灣旅行法 府：會與美發展更堅實的合作關係

2018-03-17 11:07

美通過台灣旅行法 邱垂正：大陸應採取務實態度

2018-03-17 10:30

川普簽台灣旅行法 外交部：深化兩國各層級夥伴關係

2018-03-17 10:11

川普簽台灣旅行法 陸媒：對美外交報復將會是全面的

2018-03-17 07:06

台灣旅行法生效 卜睿哲：對行政部門不具約束力

2018-03-17 06:36

川普簽了台灣旅行法！ 鼓勵美台各層級官員互訪

2018-03-17 05:25
看更多

熱門文章

我要退錢！ 館長怒批花蓮善款8億補助業者 嗆「不捐了」

2018-03-17 09:31

獨／不選高雄市長？韓國瑜今登記參選台北市長初選

2018-03-16 16:27

花蓮地震善款8億給業者 周偉航：館長一半錢被幹走

2018-03-16 21:44

馬英九又到花蓮 東大門夜市「暴動」粉絲勸進再選一次

2018-03-16 21:32

川普簽台灣旅行法 陸媒：對美外交報復將會是全面的

2018-03-17 07:06

網友不信周玉蔻被閣員性騷擾 她籲勿審查受害者資格

2018-03-16 22:36

川普簽了台灣旅行法！ 鼓勵美台各層級官員互訪

2018-03-17 05:25

馬英九愛花蓮健走 冷笑話連發笑翻粉絲

2018-03-17 09:46

申請案轉彎 扁獲准父子同台 但要守四不原則

2018-03-16 21:01

綠委入府談軍人年改 俸率傾向55％+2

2018-03-16 15:40

賴揆說深澳電廠用「乾淨的煤」 學者專家紛質疑

2018-03-16 23:41

吳音寧不動如山 孫大千：靠山究竟是誰？

2018-03-17 08:52

深澳電廠爭議 呂秋遠：詹順貴無能為力

2018-03-17 07:07

綠委討論軍改俸率 八百壯士：還不夠好

2018-03-16 20:11

走出洪案終無罪 沈威志復活代理陸軍司令部計畫處長

2018-03-17 09:50

深澳發電很乾淨？專家：仍比燃氣發電髒138倍

2018-03-16 19:43

台灣旅行法生效 卜睿哲：對行政部門不具約束力

2018-03-17 06:36

深澳煤乾淨說被網友封「幹話王」 賴清德聽到了

2018-03-17 10:36

沒有室內煤倉…台電電廠露天堆煤 成嚴重汙染源

2018-03-17 00:29

行政院八大政策 孫大千：強台還是誤台？

2018-03-17 10:37

角逐宜縣長初選失利 冬山鄉長擬退出民進黨

2018-03-16 19:04

韓國瑜現身國民黨部 備好本票160萬元

2018-03-16 17:18

【重磅快評】阿Q可無畏挑戰 但有真本事才能壯大台灣

2018-03-16 16:30

軍人年改俸率 年改會：綠委對2案有共識

2018-03-16 17:40

野生馬英九十分鐘吃完扁食 與民眾合影花卅分鐘

2018-03-17 14:30

藍軍北市推誰？ 4人登記初選 2人將無黨參選

2018-03-17 00:49

扁17日將參加造勢晚會 陳致中感謝又感動

2018-03-16 22:31

盼韓國瑜給交代 地方驚：高市那麼難選嗎？

2018-03-17 00:22

陳師孟要查馬妨害司法 侯寬仁：還原事實是最好的公義

2018-03-16 16:59

不只法院有「咪兔」 細數政壇的鹹豬手羅生門

2018-03-17 08:00

網友要買機票送陳為廷去北京 徐永明批：自High行為

2018-03-16 20:01

領台北市長初選登記表？ 韓國瑜：太多台北朋友勸進

2018-03-16 20:02

朱立倫打臉賴清德 「煤」沒有乾淨不乾凈

2018-03-17 09:58

蔡正元批馬「薄情討好敵人」 徐巧芯反擊

2018-03-17 14:12

新聞眼／強棒卻拒戰 藍營戰略失據

2018-03-17 00:27

扁申請幫陳致中造勢 矯正署傾向駁回！

2018-03-16 16:10

談燃煤電廠 周錫瑋：超超極限？ 超超蠢蛋！

2018-03-17 11:24

總統府調查閣員性騷擾 周玉蔻：他說自己不記得了

2018-03-17 11:17

【即時短評】政院因應對台措施無新意 解決低薪一直拖

2018-03-16 15:36

出席文大廣告畢業展 馬英九人氣超高

2018-03-16 17:02
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top